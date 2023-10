Operatia pentru ginecomastie, o solutie terapeutica de succes

Email the Author

Pentru programarea unei consultații ne puteti contacta la clinica Zone Medical Estet din București. Dr. Eugen Turcu, medic primar chirurgie plastica-estetica, are peste 25 ani de experiență in acest domeniu.

Operația de ginecomastie, cunoscută și sub numele de reducție a sânilor la bărbați, este un procedeu chirurgical conceput pentru a elimina excesul de țesut mamar și a contura pieptul masculin. Acesta este un tratament eficient pentru bărbații care nu au obținut rezultate suficiente prin intermediul dietei sau exercițiilor fizice și care doresc să scape de complexele legate de ginecomastie.

Ginecomastia, cunoscută și sub numele de „sân la bărbați,” este o afecțiune comună care poate afecta bărbații de toate vârstele. Această condiție se caracterizează prin dezvoltarea excesivă a țesutului mamar la bărbați, ceea ce poate cauza disconfort fizic și emoțional.

