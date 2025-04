ADI SÎRBU FACE HATTRICK, VIITORUL DĂEȘTI RĂSTOARNĂ PRONOSTICURILE

Email the Author

Adi Sîrbu a marcat un hattrick și a consfințit un joc foarte bun. Marius Vlădoi, directorul sportiv al Viitorului spune că ” Poate că ne-au luat puțin de sus, dar eu mă așteptam la un meci echilibrat, având în vedere celelalte două partide jucate cu ei. Am jucat foarte bine pe toate liniile, iar lui Sîrbu i-a ieșit tot. Bravo jucătorilor, acum ne uităm la meciul cu Jiul Petroșani, de vinerea viitoare. Trebuie să legăm două rezultate pozitive, pentru constanță și pentru a menține distanța față de ultimul loc”.

