Liga III. VÂLCEA CÂȘTIGĂ CU 4-0 ÎN DEPLASARE

„ Din păcate, s-a accidentat Ivan, pe terenul ăsta nenorocit de la Bradu. Este un sintetic foarte-foarte prost, vechi, nu prea mai are granule plastice l, firul este deja culcat. Și Zaharia și Dodoi tot acolo s-au accidentat, săptămâna trecută. Altfel, joc bun al nostru, am dominat fără încetare, rezultat normal. Și mă mai bucură faptul că Salaoru, un tânăr crescut de clubul nostru, născut 2007, a debutat la Liga III. A jucat 13 minute, mijlocaș dreapta, îi urăm succes în continuare „, a conchis Jean Turmacu, președintele secției de fotbal a SCM Râmnicu Vâlcea.

