Ludovic Orban ajunge în Râmnic

Email the Author

Email the Author

About Ionut Popa,

Duminică, 26 noiembrie, de la ora 11.00, Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea va găzdui Conferința județeană de alegeri a partidului Forța Dreptei – filiala Vâlcea. Scrutinul interb va beneficia de prezența fondatorului și liderului național Ludovic Orban dar și a deputatei Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii: „ Am început alegerile în Forța Dreptei. Până în 15 Martie toate organizațiile locale și filialele județene își vor alege în mod democratic conducerile. Prima filială care a organizat conferința de alegeri este cea de la sectorul 6. 150 de delegați cu drept de vot au ales echipa de conducere care are ca lider pe domnul profesor Ionel Pușcaș. După finalizarea alegerilor la nivel local și județean, va fi convocat congresul Forța Dreptei care va alege echipa de conducere de la nivel național” și-a prefațat fostul premier sosirea în Râmnicu Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.