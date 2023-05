Cinstirea veteranilor de război

Email the Author

Ziua de 29 aprilie a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 Ziua Veteranilor de Război. România s-a construit și trăiește prin sacrificiul cetățenilor ei de-a lungul istoriei în numeroasele lupte date pentru independență și unitate. Veteranii de război sunt persoanele care, luptând în Al Doilea Război Mondial, au asigurat trecerea țării prin cel mai devastator conflict al istoriei. Sunt persoane trecute de 90 de ani, din ce în ce mai puține – astăzi doar 1.096 în România și 3 în Republica Moldova –, a căror prezență printre noi merită deplinul nostru respect și întreaga noastră recunoștință. La nivelul țării s-a organizat în acest an campania „Recunoștință veteranilor de război”, în cadrul căreia Ministerul Apărării Naționale omagiază la Cercul Militar Național, dar și la Colegiul Național Militar din Câmpulung Moldovenesc, pe veteranii de război ai României. Și la Râmnicu Vâlcea a fost organizată pe 29 aprilie, începând de la ora 11.00, o depunere de coroane și o slujbă religioasă la Monumentul Independenței în semn de respect pentru veteranii din județul nostru. Filiala PNL Vâlcea, prin glasul membrilor săi, exprimă profunda prețuire și cel mai cald omagiu veteranilor de război! • Filiala PNL Vâlcea

