Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Cu o anvergură impresionantă de 2,84 metri, pianul Petrof (modelul Mistral a fost produs la Fabrica Petrof, care are o vechime de peste un secol și jumătate, din Hradec Králové, Cehia), realizat în urma unui proces manual ce poate dura până la 12 luni, este caracterizat de o tonalitate neobișnuit de bogată, dar deopotrivă caldă și romantică, fapt apreciat de virtuozi ai acestui instrument din întreaga lume. La evenimentul derulat în fața unei săli pline de iubitori ai muzicii au mai participat directorul instituției – Petruț Constantinescu, precum și președintele festivalului, dr. Ilinca Dumitrescu – pianistă, solistă concertistă și muzicolog, fiica reputatului compozitor al cărui nume este purtat de Filarmonica din Râmnic. Cu acest prilej deosebit, edilul Gutău și-a exprimat satisfacția pentru activitatea instituțiilor de cultură din subordinea municipalității și i-a asigurat pe cei prezenți că Primăria Râmnicului va continua investițiile necesare derulării unei vieți culturale cât mai bogate și intense.

Realizarea unui astfel de pian poate dura un an!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Alegeri parlamentare PNL Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597