Acțiunile de verificare ale Apavil SA vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii. „Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții Apavil SA prin sesizarea oricărei situații care pare suspectă, la sediul societății din strada Carol I, nr. 3-5, la Dispeceratul Apavil SA, telefon 0350.802.160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro” , se mai arată în comunicatul de presă la care am făcut referire. • Material realizat cu sprijinul Compartimentului comunicare, mass-media al Apavil SA

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 1-30.04.2023, efectuate în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost depistat un branșament fără contract, care consuma apă (cu apometru în instalație). În acest caz, s-a dispus măsura facturării cantității de apă consumate și încheierea contractului de furnizare servicii cu utilizatorul. În plus, s-a dispus debranșarea, pentru neplată, în cazul a cinci utilizatori din Râmnicu Vâlcea, Bujoreni, Pietrari și Prundeni. „Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: «Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă». De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici” , au anunțat reprezentanții Apavil SA Râmnicu Vâlcea.

