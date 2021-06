VÂLCEANUL VICTOR DICAN, marea speranță a «Șepcilor Roșii» pentru Liga 1

Liga.2.ro scrie că Universitatea Cluj l-a desemnat pe fundașul Victor Dican (20 de ani) drept câștigătorul trofeului „Dan Anca”, pentru cel mai bun jucător Under 21 din lot, acordat de club la finalul sezonului 2020/2021.

„După ediția 2018/2019 a Ligii 2, portarul Cosmin Dur-Bozoancă a fost câștigătorul. Trofeul «Dan Anca», acordat celui mai bun tânăr jucător Under 21 al echipei clujene, i-a fost acordat în acest an lui Victor Dican. Dican a prins 989 de minute în Liga 2 în ediția 2020/2021, în cele 14 meciuri în care a fost utilizat și în care a înscris patru goluri. A evoluat mult mai puțin față de sezonul 2019/2020, «înghețat» pentru U. Cluj, clasată sub primele șase locuri după 24 de etape, din cauza pandemiei, când a prins 1.622 de minute în 20 de partide, în care a dat trei goluri”, notează sursa menționată.