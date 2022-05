UN VETERAN DIN ROEȘTI împlinește 101 ani. Altul se pregătește să «bată suta» în august!

Comuna Roești este una dintre cele doar câteva localități din județ în care trăiesc minim doi veterani din cel de-Al Doilea Război Mondial

Așa cum am punctat și în alte ediții ale cotidianului Curierul de Vâlcea, din punctul nostru de vedere, veteranii de război pe care Vâlcea i-a avut, îi are și îi va mai avea (atât cât le va îngădui Dumnezeu) trebuie să rămână repere pentru întreaga societate! Nu mulți români ar fi dispuși să facă astăzi sacrificiile pe care acești oameni le-au făcut pentru țară în urmă cu aproape 80 de ani!

Printre veteranii pe care Vâlcea încă mai are onoarea să îi adăpostească în ținuturile ei se află și Constantin Drăgulescu, din comuna Roești. Luni, 16 mai 2022, el va împlini venerabila vârstă de 101 ani! Anul trecut, înainte de împlinirea centenarului, veteranul din Roești a fost avansat la gradul de locotenent.

Tot în comuna Roești, după cum primarul Gheorghe Drăghici ne-a explicat, locuiește un alt veteran, Constantin Mătulescu, aproape centenar la rândul său. În luna august, Mătulescu se pregătește să «bată suta» de ani!

„Domnul Drăgulescu se ține foarte bine pentru vârsta pe care o are. Câți n-am vrea să ajungem ca dumnealui!? Este jovial, înțelege evenimentele de actualitate, este chiar la curent cu ele. (…) Sigur că a aflat despre războiul care se poartă acum între ucrainieni și ruși. I-a trezit amintiri dureroase despre ceea ce a trăit în tinerețe, când a trebuit să plece cu arma în mână pentru a-și apăra țara, în vitregiile acelor vremuri. Este păcat că trăim iar asemenea timpuri, în care un război foarte dur se poartă în apropierea granițelor României. (…) Îi doresc domnului Drăgulescu multă sănătate și cât mai multe aniversări în comunitatea noastră, pentru care dânsul a fost și rămâne un veritabil exemplu viu. Și dumnealui nu este singurul veteran în viață din comuna noastră. În luna august, domnul Constantin Mătulescu urmează să împlinească o sută de ani. Este de asemenea un om de toată isprava și îi doresc și dumnealui multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne bucure în continuare cu prezența în comunitatea noastră!”, ne-a declarat, cu multă amabilitate, Gheorghe Drăghici, primarul comunei Roești.

După aceste cuvinte frumoase ale primarului din Roești, avem încă un motiv să credem și mai tare că este foarte important să îi prețuim pe cei care îi mai avem lângă noi și să le transmitem cuvintele noastre cât mai sunt în viață. Nu îi vom uita nici după ce vor trece Dincolo, însă, iată, unora încă mai avem posibilitatea să le apreciem meritele atâta vreme cât se află aici, lângă noi, pe Pământ.

Redacția noastră le transmite celor doi veterani din comuna Roești (și în special sărbătoritului din 16 mai) multă sănătate și le dorim să aibă puterea de a se bucura și de a-i bucura cât mai mult timp de/pe cei dragi lor!