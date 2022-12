TRADIȚIA – VALOARE SPECIFICĂ de învățare și promovare

Ne-am obișnuit ca fiecare anotimp să vină cu tradițiile și obiceiurile lui.

Ne-am obișnuit să transformăm aceste tradiții și obiceiuri în momente de sărbătoare.

Încercăm să ne bucurăm alături de cei dragi de aceste momente minunate.

Folosim în permanență cuvântul „drag” și de multe ori nu realizăm care este folosința largă a acestui cuvânt în limbajul nostru.

Cadrele didactice din Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Râmnicu Vâlcea au încercat să definească cuvântul prin activități specifice de sărbătoare, folosind tradiția ca valoare specifică învățată, respectată și dusă până la nivel internațional de promovare.

Tradiția spune că, iarna, sosește Moș Crăciun cu: intenții bune (activități de voluntariat), cadouri (ornamente/ mici atenții), scrisori (cereri de cadouri), mulțumiri (felicitări/ serbări specifice), iar preșcolarii grădiniței s-au implicat în aceste activități având alături părinții/ bunicii, cadrele didactice, Primăria (cadourile primite) și partenerii din proiectele locale („Strop de bucurie în prag de sărbătoare”, proiect educativ-social) și eTwinning („Get to know your land”).

Nu ne rămâne decât să vă împărtășim din experiența noastră și să vă urăm să aveți parte de „Sărbători Fericite!”.

• Profesor învățământ preșcolar: Ispir Iuliana-Florentina, Vlad Alexandra-Anamaria, Florică Emilia, Georgescu Simona, Constantinescu Filofteia, Cîrstea Ana, Ciochină Daniela, Tudose Ramona, Enăchioiu-Vlad Simona, Olteanu Iuliana, Ciufu Nicoleta, Georgescu Alina, Irimescu Iulia, Lung Ana, Tudor Loredana, Marin Ecaterina-Raluca, Rus Daniela, Neamu Elena

PRECIZAREA REDACȚIEI: Fețele copiilor din imagini au fost blurate pentru a respecta legislația privind protecția persoanelor minore.