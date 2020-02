„Soluții locale pentru probleme globale”

Este numele unei provocări lansate elevilor și profesorilor din șase țări europene

În perioada 10-14 februarie, s-a desfășurat mobilitatea Erasmus+ la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea în cadrul proiectului LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES, parteneri: Istituto Superiore Statale „Mario Rutelli”, Palermo, Italia (coordonator); I Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Brzozów, Polonia; Vilniaus Pranciskaus Skorinos gimnazija, Vilnius, Lituania; Colegio Santo Tomás de Aquino – Liceo Santa Teresa de Jesús, Inca, Spania, FORAVE – Associação para a Educação Profissional do Vale do Ave, Lousado, Portugalia.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului, atât în cadrul Colegiului nostru, cât și la partenerii locali au urmărit atingerea obiectivelor proiectului care vizează formarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a competențelor antreprenoriale, formarea unor abilități multicriteriale și pentru cetățenie activă. Elevii români și oaspeții lor au realizat prezentări cu privire la eticheta în afaceri, finanțele personale, idei de afaceri. Centrul activităților l-au constituit firmele de exercițiu înființate în fiecare țară parteneră pe care participanții le-au prezentat într-un mod inovativ și profesionist. De asemenea, fiecare țară a realizat materiale cu privire la modul de înregistrare a unei noi firme. Toate aceste demersuri au urmărit dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.

Fiecare vizită de documentare a fost urmată de un workshop care a vizat fundamentarea noilor informații obținute în urma dialogului cu oamenii de afaceri vâlceni. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea a fost partenerul nostru în incursiunea ce a vizat prezentarea tradițiilor și obiceiurilor românești care reprezintă cu succes România la toate târgurile de profil. Astfel, am țesut cu fir de borangic la Stoenești, am așezat cocoșul și arborele vieții la loc de cinste la Horezu și ne-am recules la vestita ctitorie în stil brâncovenesc din localitate. Elevii, creativi și ingenioși, au promovat prin diverse tipuri de reclame produsele tradiționale pe care le-au admirat în timpul excursiei. Vizita de la Primăria Râmnicului a oferit edililor posibilitatea de a își afirma sprijinul pentru aceste tipuri de proiecte mai ales că, în cadrul lor, se formează abilități necesare viitorilor investitori / antreprenori. Informațiile obținute în timpul vizitelor de documentare au fost sintetizate de către elevi (care au lucrat în grupuri transnaționale) și apoi încărcate pe pagina proiectului găzduită de platforma e-Twinning.

• Coordonator proiect, prof. Ana-Maria UDRESCU