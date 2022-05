ONG FEST, la Biblioteca Județeană Vâlcea

Marți, 17 mai 2022, cu începere de la ora 11.00, în Holul Mare al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, se va desfășura ONG Fest. Acesta este un eveniment tematic organizat în cadrul proiectului „Growing Active Citizens HUBs”, implementat de biblioteca vâlceană în parteneriat cu Fundația Progress și alte biblioteci publice din Republica Moldova, Ucraina și Armenia.

„Proiectul își propune să dezvolte bibliotecile publice ca spații pentru învățarea și practicarea cetățeniei active, facilitând întâlnirea organizațiilor non-guvernamentale din comunitate, dezbaterea de probleme de interes general și, în egală măsură, încurajând schimbul de idei, comunicarea și colaborarea. Growing Active Citizens HUBs este un proiect internațional care contribuie la crearea unei rețele de suport pentru dezvoltarea comunităților locale, prin realizarea și încurajarea parteneriatelor dintre bibliotecile publice și asociații sau ONG-uri”, ne-au anunțat reprezentanții bibliotecii vâlcene.

Detalii despre proiect

Proiectul la care facem referire este dezvoltat de Fundația Progress România și este finanțat de Uniunea Europeană și de Black Sea Trust for Regional Cooperation. El este un proiect al German Marshall Fund of the United States și va fi implementat în Armenia, Republica Moldova, România și Ucraina, cu ajutorul partenerilor: Biblioteca Regională Lori din Armenia; Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir” din Ungheni; Biblioteca Publică „ÎPS Antonie Plămădeală” Hîncești și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova; Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, din Romania; Biblioteca Regională Științifică Luhansk, Biblioteca Publică Lviv Public Library și Asociația Bibliotecilor Publice din Ucraina.

• Material realizat cu sprijinul BJAI