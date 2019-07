Mult succes, dle Geoană!

• un prieten adevărat al Curierului de Vâlcea a ajuns numărul 2 în NATO

Vestea șoc a verii 2019 este numirea diplomatului român Mircea Geoană ca și secretar general adjunct al NATO. Noul număr 2 din conducerea Alianței Atlanticului de Nord s-a născut la Bucureşti, la 14 iulie 1958. El a absolvit cursurile Facultăţii de Mecanică, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. În perioada 1983-1990 a lucrat ca inginer la Trustul Energomontaj din Bucureşti. În 1987, s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. A intrat în corpul diplomatic în 1990, fiind repartizat ca referent în relaţia României cu Franţa. Un an an mai târziu, a fost numit director al Departamentului de Afaceri Europene, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În 1992, a absolvit un curs de perfecţionare la prestigioasa “L’Ecole Nationale d’Administration de Paris”. În 1999, a absolvit cursurile Harvard Business School – Program de dezvoltare managerială a Grupului Băncii Mondiale.

În februarie 1996, a fost numit ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Washington, fiind cel mai tânăr ambasador al corpului diplomatic român. În decembrie 2000, Mircea Geoană a fost desemnat ministru al Afacerilor Externe, funcţie deţinută până în decembrie 2004. În calitate de ministru de externe, Mircea Geoană a coordonat, în 2001, preşedinţia în exerciţiu a OSCE. Pentru câteva luni, în 2004, el a asigurat din partea României preşedinţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). În 2005, a îndeplinit mandatul de reprezentant personal al preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru Georgia.

Din 2006, este fondator şi preşedinte al Institutului Aspen România, membru în board-ul Institutelor Aspen din SUA, Italia şi Germania, potrivit aspeninstitute.org. Membru fondator al Harvard Club Romania – Republica Moldova, al Ecole Nationale d’Administration şi preşedinte de onoare al Institutului George C. Marshall. În 2010, a înfiinţat ONG-ul numit “Comitetul Naţional pentru Dezvoltare”, se arată pe pagina oficială de Facebook a CND.

Printre lucrările publicate de Mircea Geoană se numără: “Politica externă a României la începutul secolului XXI” (2005); “America, Europa şi Modernizarea României – Fundamente pentru un proiect românesc de societate” (2006), “Modelul Social Românesc – Calea către o altă Românie” (2008). În noiembrie 2009 a lansat cartea autobiografică intitulată “Încredere”.

Este co-autor al recentului volumul “Open Door: NATO Enlargement and Euro-Atlantic Security in the 1990s”, publicat de Johns Hopkins School of Advanced International Studies şi Brookings Institution Press, arată nato.int.

A fost decorat cu Ordinul Naţional “Steaua României”, în grad de Cavaler în decembrie 2000. În octombrie 2002, a fost decorat cu Legiunea de Onoare a Franţei, cea mai înaltă distincţie civilă şi militară a acestei ţări. În 2013, a primit distincţia italiană “Stella della Soliedarita”, potrivit site-ului senat.ro.