Mesajul deputatului CRISTIAN BUICAN cu prilejul aniversării Micii Uniri

Duminică, 24 ianuarie 2021, deputatul PNL de Vâlcea a transmis un mesaj cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la Mica Unire. În mesajul intitulat «Uniți și suverani», reprezentantul județului nostru în Parlamentul României a făcut un apel la respectarea valorilor naționale și la reconsiderarea ca modele a celor care au luptat pentru ca unirea de la 1859 să poată fi realizată. În rândurile de mai jos, vă propunem să citiți în integralitate mesajul pe care președintele PNL Vâlcea l-a transmis cu acest prilej:

„Sărbătorim la 24 ianuarie un moment simbolic pentru unitatea românilor, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Valahiei, după ce, la 5 ianuarie, fusese ales ca domnitor al Moldovei. Acest act politic are valoare simbolică pentru că exprimă voința românilor de a-și constitui un stat național unitar, iar prin acest act s-au pus bazele, de fapt, ale Unirii care va fi desăvârșită la 1918.

Fruntașii țării, sub domnia luminată a lui Cuza, au știut să răspundă așteptărilor cetățenilor. Toate instituțiile fundamentale ale unui stat modern, de la organizarea administrativă și reforma agrară până la codificarea legilor, au fost puse în operă în doar câțiva ani, astfel încât numele și ideea de România s-au afirmat tot mai mult, nu doar în conștiința cetățenilor, ci și în aceea a marilor puteri. Unirea a fost recunoscută și respectată. Ea a fost temelia solidă pentru câștigarea Independenței, proclamarea Regatului României și pentru Întregirea României Mari în 1918. A fost temelie pentru eforturile interbelice de modernizare și pentru continuarea acestora după război în condițiile vitrege ale comunismului.

Dacă astăzi avem o identitate și, mai ales, dacă îndrăznim să o afirmăm, dacă valorile noastre sunt respectate de alții, dacă poporul român, în întregul său, are unitate spirituală, este pentru că stăm pe umerii uriașilor care au înfăptuit Unirea și Independența românească. Aceștia sunt străbunii și modelele noastre. Să îndrăznim să îi onorăm prin actele noastre pentru o Românie unită și suverană!

Așa să ne ajute Dumnezeu, Frați Români!”.