MESAJ LINIȘTITOR pentru primarii vâlceni: „Anghel Saligny nu e limitat la patru milioane lei/comună!”

Mircea Abrudean, secretarul general adjunct al Guvernului, a lămurit situația celui de-al treilea PNDL

Oficialul de la București a scăpat însă un detaliu pe care șefii săi l-au tot negat: PNDL 2 a funcționat eficient!

Joi după-amiază, secretarul general adjunct al Executivului a fost invitat la o întâlnire de lucru cu primarii din județul Vâlcea pe tema programelor și proiectelor pentru administrațiile locale.

Iată care au fost cele mai interesante pasaje din intervenția invitatului legate de programul „Anghel Saligny”, în valoare de 10 miliarde euro, recent lansat:

„Ca idee, discutăm de un program de investiții în infrastructura publică edilitară, tot ceea ce înseamnă infrastructură de bază. Patru categorii importante de obiective se vor finanța: drumuri publice (județene, comunale, străzile de interes local, variantele ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje, punți pietonale). În al doilea rând, discutăm de alimentare cu apă și stații de tratare a apei apoi canalizare și stații de epurare, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apei pluviale. Mai discutăm despre sistemul de distribuție a gazelor naturale… Deci, iată, drum, apă, canalizare și gaz – cele mai importante obiective de infrastructură de care are România nevoie în continuare. Asta pentru că, știm bine, prioritatea zero a României o constituie infrastructura”.

„Ca principiu de funcționare, discutăm despre același mod pe care-l cunoașteți de la PNDL pentru că am constatat cu toții că a funcționat eficient. Am considerat că e bine să mergem pe ceva pe care îl cunoașteți, ați mai lucrat și nu e cazul să ne complicăm. Discutăm, în primul rând, de modalitatea de depunere a proiectelor, care este similară cu PNDL-ul. Veți depune doar acea cerere de finanțare, Anexa 1 cum îi zice acum, nu mai e Anexa 3, hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, devizul general actualizat al investiției. Acestea sunt cele trei documente pe care le veți depune. Diferența față de PNDL constă în faptul că le veți încărca într-o aplicație a Ministerului Dezvoltării care va fi activă și unde fiecare UAT din România va avea un cont prealocat. Important este să rețineți că trebuie să aveți semnătura digitală funcțională pentru că trebuie să semnați documentele electronic. Inclusiv deconturile se vor face prin această aplicație ca să ajungem un pic în pas cu vremurile”.

„Ca și calendar estimativ pentru lansarea sesiunii de depunere pentru drum, apă și canalizare, discutăm de data de 21 septembrie 2021. Asta pentru că normele sunt în consultare cinci zile, după care vor fi publicate în Monitorul Oficial, dacă se vor modifica în vreun fel sau altul. Veți avea 45 de zile la dispoziție pentru depunerea proiectelor. Nu mergem pe principiul «Primul venit, primul servit», așa că aveți timp suficient pentru a le depune.

Aveți, în marea majoritate, proiecte depuse la CNI (Compania Națională de Investiții, n. ed.) pe infrastructură. În primul rând, pe drumuri publice. Sunt 554 de solicitări depuse la CNI cu o valoare totală de peste opt miliarde de lei. Intenția noastră este să preluăm acele proiecte, să le finanțăm, dar preluarea nu se face automat. Atenție, deci! Proiectele de la CNI le veți redepune prin Programul Național de Investiții. Nu trebuie să le retrageți fizic, nu trebuie să faceți solicitări… deocamdată. Trebuie doar să actualizați devizele pentru că știți bine că sunt subevaluate în acest moment din cauza prețurilor la material și să pregătiți să le depuneți de săptămâna viitoare încolo în formatul de la Programul Național de Investiții, adică ăla simplificat. Vă spuneam, proiectele de la CNI, de infrastructură, drumuri, în special, dar mai aveți și apă și canalizare… nu vor mai fi finanțate de către CNI! Compania nu mai finanțează de acum înainte infrastructură, ăsta e rolul Programului Național de Investiții. CNI rămâne, în continuare, cu lucrările în primă urgență pe calamități și cu subprogramele pe care le cunoașteți deja: cămine culturale, dispensare, săli de sport, bazine de înot, creșe, grădinițe și ce mai aveți fiecare depus acolo” (…).



Patru milioane de lei înseamnă asfaltarea a numai doi kilometri de drum!

„Cu privire la Programul Național de Investiții și normele de aplicare. Sunt câteva lucruri care vă ridică desigur niște întrebări. În primul rând, modul în care puteți depune proiecte pentru drumuri. Sunt acolo trei situații: puteți primi finanțare la drumuri dacă aveți apă și canalizare pe traseul drumului, dacă aveți vreun proiect în execuție și se finalizează în maxim doi ani. Dacă, din motive justificate economic, investiția de canalizare nu este considerată rentabilă. Acolo aveți un memoriu pe care trebuie să-l depuneți. Este, practic, o portiță pe care am lăsat-o la îndemâna dumneavoastră pentru a vă permite să depuneți proiecte de drumuri chiar și-acolo unde n-aveți canalizare. Bineînțeles, acest lucru trebuie să fie justificat, pentru că noi ne-am fi dorit să nu finanțăm drum acolo unde n-avem apă și canalizare. Știți bine că logica investiției nu este una corectă: să spargi de două ori… atunci înseamnă că investiția nu este gândită eficient! Din păcate, realitatea din țara asta ne contrazice și ne arată cum să implementăm asemenea condiții. Oricât am fi vrut noi, ajungeam ca 70% din comunitățile locale să fie excluse de la finanțarea drumurilor. Atunci, evident, c-am găsit această soluție care vă permite să depuneți proiect de drum chiar și-acolo unde n-aveți canalizare justificând de ce n-aveți canalizare: că nu sunt suficienți locuitori, că relieful nu permite… și găsiți împreună cu proiectanții dumneavoastră motivele pentru ca să vă încadrați”.

„Ați văzut acolo niște praguri prealocate, niște sume: patru milioane de lei la comună. Important este să nu interpretați că acela este un plafon maxim. Discutăm de o prealocare asigurată pentru fiecare UAT în sumă minimă de patru milioane lei la comună. Asta nu înseamnă că proiectele dumneavoastră trebuie să fie de patru milioane de lei maxim! Cu TVA inclus, cum scrie acolo. Înseamnă că toate UAT-urile din România vor avea acces la minim această sumă. Proiectele dumneavoastră le faceți așa cum reies pe standardele de cod, știți bine, sunt destul de clare. La apă, discutăm de 1.250 euro/locuitor; se iau în calcul beneficiarii investiției, nu totalul UAT-ului. La canalizare sunt 2.500 euro/locuitor echivalent, la drum, discutăm de 330.000 euro plus TVA, și se iau în calcul kilometrul de asfalt. La gaz, discutăm de 6.400 euro/ gospodărie. Studiați cu atenție aceste standarde de cod cu proiectanții cu care lucrați care trebuie să țină cont de ele pentru că în aceste standarde maximale trebuie să vă încadrați cu obiectivele de investiții. Nu trebuie să se încadreze în maxim patru milioane de lei cu TVA! Rețineți acest lucru și studiați cu atenție normele. Știm bine că patru milioane de lei cu TVA înseamnă doi kilometri de asfalt.”, a concluzionat, la Vâlcea, Mircea Abrudean, secretarul general adjunct al Guvernului.