LIGA FLORILOR debutează sub imperiul COVID-ului: cazuri de infectare descoperite în ultimele zile, echipe care nu se prezintă la turneul de la Ploiești

După o pauză competițională de mai bine de șapte luni, Liga Florilor de handbal feminin din România are programate din nou meciuri. Este vorba despre partidele din prima etapă a sezonului 2020/2021, un sezon căruia pandemia de Coronavirus pare să nu îi dea pace chiar de la bun început! Programate pe parcursul zilelor de miercuri și joi, cele opt meciuri au suferit deja primele «pierderi». HC Zalău (cu zece jucătoare infectate), Activ Ploiești (nouă jucătoare) și Crișul Chișineu Criș (cinci jucătoare) se află în imposibilitatea de a mai susține meciurile pe care le aveau de disputat în prima etapă a turneului de la Ploiești din cauza numărului foarte scăzut de handbaliste pe care le mai au «valide».

Însă, din păcate, probleme cu jucătoare confirmate pozitiv în urma rezultatelor testelor din ultimele zile (și chiar cu antrenori, președinți sau alți oficiali) au apărut și la alte formații. De la Rapid București au fost depistate pozitiv trei jucătoare, printre care și vâlceanca Florentina Craiu. Tot trei jucătoare infectate are și Gloria Buzău. CSU Cluj-Napoca are, de asemenea, o jucătoare infectată. Din păcate, problemele nu ocolesc nici SCM Râmnicu Vâlcea. După ce, săptămânile trecute, au fost confirmate pozitiv două handbaliste (Kristina Liscevic și Mireya Gonzalez) și antrenorul secund Goran Kurteș (între timp toți trei s-au vindecat), iată că acum discutăm despre un nou caz de infectare. Conform informațiilor pe care Gazeta Sporturilor le-a publicat miercuri dimineață, este vorba chiar de către președintele Secției de Handbal a SCM, Florin Verigeanu.

Derby-ul Olteniei se joacă în runda inaugurală

În altă ordine de idei, dacă mai putem vorbi și despre latura sportivă a turneului de la Ploiești, în runda de debut, SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni SCM Craiova. Meciul este programat joi, 15 octombrie (cu începere de la 18.30), fiind unul de tradiție, recunoscut ca derby al Olteniei la handbal feminin. Tot în această rundă inaugurală, într-un meci programat pe 14 octombrie (cu începere de la 18.30), CSM București va întâlni Gloria Buzău.