ALICIA GOGÎRLĂ se întoarce acasă! A semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În prima declarație oferită după semnarea contractului cu SCM Râmnicu Vâlcea, Alicia Gogîrlă a declarat: „Mă bucur că voi face parte din această echipă minunată și sunt sigură că vom avea rezultate foarte bune. Abia aștept meciurile de acasă, alături de fanii minunați, care ne susțin mereu. Mama a jucat pentru Oltchim, se poate spune că îi calc pe urme. Sper să am aceleași performanțe la Vâlcea și, de ce nu, chiar mai bune. Sunt fericită că vin înapoi acasă. Cred că la Vâlcea pot să devin jucătoarea care mi-am dorit mult să fiu. Vâlcea este casa mea” .

Proaspătă campioană în Liga Florilor cu CSM București, Alicia Gogîrlă, fiica marei handbaliste Simona Gogîrlă, a decis să semneze cu SCM Râmnicu Vâlcea. Tânăra handbalistă, născută la Râmnicu Vâlcea pe 17 ianuarie 2003, va juca în tricoul echipei Primăriei Râmnicu Vâlcea pentru cel puțin două sezoane (2023/2024 și 2024/2025), ea semnând un contract cu posibilitate de prelungire. Alicia evoluează pe postul de intermediar dreapta. A fost componentă a naționalelor României de junioare și de tineret. Sub titlul „Un nou transfer la linia de 9 metri: «Vâlcea este casa mea»” , oficialii de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea au prezentat-o pe Alicia Gogîrlă în felul următor: „Alicia Gogîrlă, fiica celebrei sportive Simona Gogîrlă, va juca în tricoul clubului nostru pentru cel puțin două sezoane. Alicia are doar 20 de ani și este o tânără foarte talentată, cu un viitor promițător, până la această vârstă fiind prezentă în loturile naționale ale tricolorelor pentru diverse competiții. Ea se alătură echipei pentru următoarele două sezoane. Alicia joacă pe un post sensibil al handbalului românesc, cel de intermediar dreapta. Este născută în Râmnicu Vâlcea, pe 17 ianuarie 2003. Vine de la echipa CSM București, iar la nivel de senioare a mai activat pentru Corona Brașov. A fost componentă a naționalei României de junioare și tineret” .

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597