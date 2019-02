În premieră, Dragobetele ajunge și la Muzeul de Istorie

Vineri, 22 februarie, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, organizează, la sediul instituţiei, în intervalul orar 10.00 -17.00, „Târgul de Dragobete”, în al cărui program sunt cuprinse: o expoziţie de port popular, care are ca elemente centrale costumele populare de mire şi mireasă; realizarea de fotografii în cadrul unei amenajări sub formă de inimă şi căsătorii simbolice, pentru o zi. Sub genericul „Vâlcea iubeşte româneşte!”, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin instituţiile judeţene de cultură, organizează, în perioada 20-24 februarie a.c., o serie de evenimente dedicate unuia dintre cele mai frumoase obiceiuri ale poporului român, sărbătorit, an de an, la 24 februarie – Dragobetele.