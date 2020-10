În Oltenia, DOLJ și VÂLCEA sunt județele cele mai grav «lovite» de COVID

Datele transmise luni, 26 octombrie 2020, de către reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică al Guvernului României atestă faptul că, în Oltenia (una dintre regiunile destul de greu încercate în ultimele luni), județele Dolj și Vâlcea sunt cele mai afectate de pandemie. Indicatorul principal care susține afirmația este reprezentat de gradul ridicat de transmitere comunitară a virusului în aceste două județe (calculat în ultimele 14 zile, la o mie de locuitori).

Vâlcea a fost, în urmă cu zece zile, în topul județelor care aveau cei mai ridicați astfel de indicatori. Din fericire, de la aproape 3 la mie cât era în urmă cu zece zile, indicele județului nostru a scăzut la 2,1 la mie (în data de 26 octombrie). Tot la această dată, la nivelul Vâlcii, Guvernul României a anunțat 112 cazuri noi de infectare.

Doljul este județul din Oltenia care a avut cea mai mare creștere a acestui indicator în ultimele zece zile. De la sub 1,5, Doljul a ajuns să aibă acum 2,35 la mie, fiind «campionul» regiunii la acest trist capitol.

În ceea ce privește celelalte trei județe ale Olteniei, acestea par să țină mai bine sub control evoluția pandemiei, toate intrând în zona „verde”, adică sub 1,5 la mie cazuri de infectare în ultimele 14 zile (Gorj – 1,15, Mehedinți – 0,95, Olt – 0,93).