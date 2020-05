În curând, Budești și primul kilometru de gaze naturale

Este posibil ca la finele acestui an, comunitatea din Budești să aibă primul kilometru de gaze naturale. Vestea a fost oferită chiar de către primarul localității, Ionel Vlădulescu (foto), care a precizat că s-a încheiat partea de licitație, urmând două luni de proiectare, după care totul intră în linie dreaptă, cu investiția. Astfel, după ani grei de documentații, uneori reluate de la zero, investiția intră în linie dreaptă și nu se mai poate da înapoi. Fie la finele acestui an, fie la începutul lui 2021, cetățenii din Budești vor beneficia de primul kilometru al rețelei de gaze din cei 25 km. prevăzuți în proiect.