ÎN BREZOI, o nouă acțiune de ecologizare

Weekend-ul trecut, Primăria Orașului Brezoi și câteva zeci de voluntari (în mare parte elevi de la unitățile școlare din localitate) au desfășurat o nouă acțiune de ecologizare. Activitățile, desfășurate în cadrul campaniei naționale „Let’s Do It, Romania”, au avut ca rezultat principal colectarea a 50 de saci de gunoi. Plus socializarea și petrecerea timpului în natură pe o vreme splendidă de toamnă! Așa cum oficialii Primăriei Brezoi au apreciat, cantitatea semnificativă de deșeuri colectate s-a datorat eforturilor de echipă pe care le-au depus cei 40 de elevi voluntari.

„Mulțumim voluntarilor! Campania a avut succes datorită celor 40 elevi care s-au alăturat acțiunii noastre. Mulțumim consilierului compartimentului de Protecția Mediului, din cadrul Primăriei, pentru coordonare! Mulțumim «Let’s Do It, Romania» pentru cum mobilizează an de an comunitățile, în sprijinul acestor acțiuni atât de necesare!”, au transmis, la finalul acțiunii, reprezentanții Primăriei Brezoi.