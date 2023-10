250 DE SACI DE GUNOI au fost adunați de voluntarii „Enduro for Romania” în zona Câineni

Într-un efort concertat de combatere a poluării, proiectul „Enduro for Romania” s-a angajat să sprijine comunitățile din apropierea traseelor celei mai dificile competiții de hard enduro din lume, Red Bull Romaniacs.

Observând creșterea alarmantă a deșeurilor, în special a cantităților mari de plastic în râul Olt și pe malurile râului, echipa Red Bull Romaniacs a decis să se implice activ alături de elevii școlii din Câinenii Mari pentru a curăța pârâul care se varsă în Olt, în apropierea școlii, în cadrul proiectului „Enduro for Romania”. Acest proiect este sprijinit financiar de partenerii și de competitorii celui mai dur raliu de hard enduro din lume.

Evenimentul s-a desfășurat în weekend-ul 28-29 octombrie 2023 și a debutat cu o întâlnire la căminul cultural. Acolo, membrii echipei Red Bull Romaniacs, inclusiv fondatorul raliului, Martin Freinademetz, au povestit cu aproximativ 80 de elevi din clasele V-VIII despre impactul dăunător al gunoiului aruncat în natură și despre cât de nociv este plasticul. Împreună, ei s-au deplasat către pârâu și au reușit să colecteze peste 250 de saci de câte 120 litri de materiale reciclabile în doar o oră și jumătate. Aproximativ 75% era plastic! Echipa dorește să mulțumească companiei Go Green Recycling din Călimănești, județul Vâlcea pentru preluarea deșeurilor colectate.

După curățarea apei și a malurilor pârâului, participanții s-au retras pentru o scurtă pauză la o gustare, urmată de întoarcerea la căminul cultural. Într-un cadru plin de entuziasm, s-au schimbat impresii și s-a evidențiat importanța reciclării și a evitării aruncării gunoiului în natură. Echipa a încheiat evenimentul, împărțind rechizite elevilor și încurajându-i să continue eforturile de conservare a mediului.

Din păcate, deșeurile din natură continuă să fie tot mai multe cu fiecare an care trece! Echipa „Enduro for Romania” recunoaște că eforturile individuale nu sunt suficiente. Este esențială implicarea și colaborarea cu școlile pentru a reduce fenomenul de poluare. Un mesaj cheie transmis este că un simplu plastic aruncat astăzi în apă poate reveni mâine în farfuria noastră, deoarece bucăți din el sunt ingerate de pești. Potrivit PEWtrust.org, 60% dintre speciile de păsări acvatice din întreaga lume au consumat bucăți de plastic, iar până în 2050 se estimează că acest număr va crește la 99%.

Proiectul „Enduro for Romania” va continua cu alte acțiuni de conștientizare și ecologizare, îndemnând comunitatea iubitorilor de activități outdoor să colecteze deșeurile găsite și să le depună în locuri de reciclare. Membrii echipei Red Bull Romaniacs fac un angajament pentru un mediu mai curat și încurajează oamenii să se alăture eforturilor lor.

• Comunicat de presă Enduro for Romania