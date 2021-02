GRIJĂ PENTRU CREDINCIOȘII de la Gușoeni

Anul 2020 a fost unul bun pentru lăcașurile de cult din Gușoeni, localitate unde funcționează două parohii, fiecare cu câte două biserici în componență. „Oamenii au fost oarecum frustraţi că starea pandemică nu le permite să păstreze tradiţiile exact cum au făcut sute de ani. Am încercat, astfel, să ajut comunitatea mai mult în acest sens şi să facem tot ceea ce depinde de primărie ca toată lumea să treacă cu bine peste sărbători. Preoţii s-au implicat alături de tineri voluntari pentru a face ceea ce trebuia făcut. Nu am vrut să se interpreteze că încerc să câştig capital electral aşa că le-am spus preoţilor să aleagă ei voluntari, să îşi fixeze traseul, să treacă când pot şi cum pot pe la porţile oamenilor să le ducă lumina sfântă şi să-i binecuvînteze. Primăria s-a ocupat de curăţenia din cimitir şi de la lăcaşele de cult, de iluminat, de igienizare. Am amenajat impecabil drumul de acces către cea mai veche biserică de lemn din Oltenia, cu hramul «Intrarea în Biserică a Maicii Domnului», zidită în anul 1550, dar și a drumului către cimitirul Codroaia”, a declarat Nicolae Concioiu (foto), primarul localității.

Biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de lângă cimitirul Codroaia a fost construită în anul 1550 şi este cea mai veche biserică de lemn din Oltenia. Aici ar fi existat vatra satului. Biserica a fost construită de către unii din cei mai cunoscuţi meşteri români din acea vreme în tehnica tradiţională a îmbinării de grinzi numită „coadă de rândunică”.