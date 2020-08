FOTO: 200 SACI CU DEȘEURI colectate din Olt în doar cinci ore!

Voluntarii au vrut să tragă un semnal de alarmă prin efortul lor de a curăța o zonă a râului

După cum vă informam și anterior, în cursul zilei de sâmbătă, 29 august 2020, a fost programată o acțiune de ecologizare în zona Defileul Oltului, în cadrul programului „Acționăm pentru Ape”, inițiat de Asociația Act for Tomorrow. Peste 75 de voluntari din județele Vâlcea, Sibiu și Argeș au fost prezenți la datorie în cadrul evenimentul Acționăm pentru Ape – Împreună curățăm deșeurile de pe Olt!



„Toți cei care am vizitat Valea Oltului ne-am oprit cel puțin odată în apropierea Defileului Oltului pentru a face fotografii cu peisajul extrem de frumos. Însă puțini știm că la doar 100 de metri distanță de locul de Belvedere, râul Olt este foarte poluat, având acumulări semnificative de deșeuri, în special PET-uri. Noi, ca turiști, ne oprim doar o dată, însă impactul poluării cu deșeuri a apelor este resimțit în mod direct de cei care locuiesc în apropierea acestei zone. Ne dorim să redăm frumusețea zonei Defileul Oltului și să ne asigurăm că peștii care înoată în apele Oltului (somn, crap, știucă, șalău etc.) nu vor mai fi afectați de poluarea cu deșeuri a râului. Aceasta a fost prima acțiune de ecologizare a apelor realizată în acest an în cadrul programului «Acționăm pentru Ape», inițiat de asociația Act for Tomorrow. Noi am asigurat echipamentul tehnic, masa și costurile de transport. La acțiune au participat persoane cu vârste de peste 18 ani, iar toate normele legale actuale privind distanțarea fizică au fost respectate. Pe toată durata evenimentului s-au purtat măști, acestea fiind asigurate de noi”, au fost cuvintele organizatorilor.

La capătul a circa cinci ore de muncă intensă, gestul voluntarilor s-a soldat cu colectarea a 200 saci (cu greutatea totală de peste o tonă și jumătate) cu deșeuri.