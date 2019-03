Flacăra a profitat de pasul greșit al Universității și a urcat pe locul al doilea

Week-end-ul acesta, în Seria C a Ligii a III-a de fotbal s-au disputat meciurile din cadrul etapei a XVIII-a. După cele două remize din debutul returului (cu Sporting Roșiori și AFC Hermannstadt 2), Flacăra Horezu s-a «încărcat» cu toate punctele în urma disputei de pe terenul grupării Viitorul Domnești. Singura reprezentantă a Vâlcii în fotbalul național s-a impus destul de greu pe terenul unei formații care nu acumulase nici măcar un punct în cele șaptesprezece partide disputate în acest sezon. Ionuț Gonzales Neamțu a salvat onoarea vâlcenilor pe terenul grupării ilfovene și a marcat după numai 15 minute de la primul fluier al arbitrului. În pofida numărului de ocazii superior gazdelor, vâlcenii nu au mai izbutit să înscrie.

Victoria rămâne victorie chiar dacă a fost obținută la limită, scor final 1-0 pentru Flacăra Horezu. În urma acestui succes, echipa noastră a ajuns la un total de 37 de puncte și a urcat pe locul secund al clasamentului, la șase puncte în urma liderului Turris Oltul Turnu Măgurele. Revenirea celor de la Horezu pe locul secund în ierarhia Seriei C a fost posibilă și în urma pasului greșit pe care Universitatea Craiova l-a făcut pe terenul dâmbovițenilor de la FC Pucioasa. Meciul s-a încheiat cu scor egal (2-2), și Flacăra a trecut la două puncte în fața Universității Craiova. Dacă echipa din Bănie ar fi reușit să se impună, Flacăra rămâne pe locul al treilea chiar și după victoria de la Viitorul Domnești deoarece, în caz de egalitate de puncte între cele două formații, Universitatea Craiova are avantajul golaverajului superior.

Urmează duelul «Flăcărilor» din Liga a III-a

Etapa viitoare, într-un joc care se va disputa pe 23 martie, Flacăra Horezu va primi vizita formației dâmbovițene Flacăra Moreni. În duelul «Flăcărilor» din Seria C a Ligii a III-a, echipa vâlceană pornește cu prima șansă pentru obținerea victoriei. Trupa din Horezu va avea pentru acest joc atât avantajul propriului teren, cât și situația net favorabilă din clasament, echipa din Moreni aflându-se pe poziția a douăsprezecea (la limita retrogradării), cu 19 puncte acumulate, adică puțin mai mult decât jumătate din punctele obținute până acum de Flacăra Horezu!

Liga a III-a, Seria C: rezultatele etapei a XVIII-a

Hermannstadt II – Astra Giurgiu II 4-6

Atletic Bradu – Turris Turnu Măgurele 1-5

CSU Craiova II – ACSO Filiași 2-3

FC Pucioasa – FCU Craiova 2-2

Flacăra Moreni – CSM Alexandria 2-1

Viitorul Domnești – Flacăra Horezu 0-1

Sporting Roșiori – Unirea Bascov 1-0

ACS Municipal Brașov – FC Voluntari II 0-0