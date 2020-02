Echipa de robotică a Colegiului „Alexandru Lahovari” promovează educația STEM în școlile din Vâlcea

Cine sunt cei 14 elevi componenți ai acestei echipe care face cinste județului nostru?

BroBots – echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea desfăşoară o campanie de promovare a educaţiei STEM şi a competiţiei de robotică First Tech Challenge în liceele şi şcolile gimnaziale din judeţul Vâlcea. Campania are scopul de a familiariza elevii cu ceea ce înseamnă educaţia STEM şi de a-i atrage spre activităţi precum cele promovate de Asociaţia „Naţie prin educaţie” (condusă de Dana Războiu).

Proiectul asociaţiei urmăreşte introducerea educaţiei STEM în şcolile din România prin sprijinirea echipelor din şcoli de stat pentru a participa la competiţia de robotică „BRD First Tech Challenge”. Fiecare echipă este, de fapt, un start-up. Robotul este doar un produs pe care această mică firmă trebuie să-l dezvolte şi să-l realizeze competitiv. Elevii trebuie să îşi formeze echipa, să lucreze în echipă, să îşi creeze o identitate vizuală (să promoveze echipa), să îşi facă un plan care apoi să fie concretizat în programarea, construcţia şi manipularea unui robot pe terenul de joc conform unei reguli stricte.

FIRST Tech Challenge este un program dedicat elevilor care își propune să le ofere o experiență unică și stimulantă. În fiecare an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și programează roboți autonomi și conduși de operatori care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini. Echipele sunt responsabile pentru proiectarea, construirea și programarea roboților lor pentru a concura într-un format de alianță împotriva altor echipe. Kitul robot este reutilizabil de la un an la altul. Echipele, inclusiv antrenorii, mentorii și voluntarii, trebuie să dezvolte strategia și să construiască roboți pe baza unor principii de inginerie solide. Sunt acordate premii atât pentru concurs, cât și pentru promovare în comunitate, proiectare, engineering notebook și alte realizări.

Echipa Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” se află în al doilea an de participare în proiect. În sezonul competiţional trecut, la prima participare în proiect, echipa s-a remarcat prin rezultate deosebite obţinând şi un premiu foarte important la competiţia regională care s-a desfăşurat la Timişoara – Premiul II Think Award, premiu care i-a asigurat şi calificarea la faza naţională a competiţiei.

În campania de promovare pe care o desfăşoară s-au întâlnit până acum cu elevi ai Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea (22 ianuarie 2020), cu elevi de clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea (11 februarie 2020) şi cu elevi ai clasei a VI-a de la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea (12 februarie 2020). La fiecare întâlnire, reprezentanţii echipei BroBots le-au vorbit colegilor lor despre ceea ce înseamnă STEM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică), despre proiectul First Tech Challenge, despre rolul fiecăruia în cadrul echipei (proiectare, asamblare, programare, marketing şi comunicare). Au primit multe întrebări, au oferit multe răspunsuri, au făcut demonstraţii cu robotul cu care participă în competiţie şi le-au oferit colegilor lor posibilitatea de a menevra robotul. Peste tot prezentările lor au fost primite cu interes şi entuziasm. Cu siguranţă, printre participanţii la aceste întâlniri se află viitori membri ai unor noi echipe de robotică. Educaţia STEM trebuie să îşi găsească din ce în ce mai mult loc în şcolile din România.

Componența echipei BroBots

În rândurile următoare, vă prezentăm, în ordine alfabetică, numele celor 14 elevi care fac parte din echipa BroBots (cu mențiunea că numele lor ne-au fost furnizate de către membri echipei care se ocupă de partea de comunicare): Darius Constantin Alexandru-Mușat (clasa 11A), Ioan Stelian Bulagea (clasa 9A), Robert Valentin Chiriță (clasa 9A), Ștefania Adelina Ciuciulete (clasa 9A), Andrei Constantin (clasa 12A), Iustinian Constantin Dinică (clasa 9A), Andrei Robert Dobrete (clasa 10B), Cristian Eugen Drosu (9B), Eduard Florentin Enache (clasa 12A), Florentin Gabriel Fota (clasa 12A), Anamaria Laura Simion (clasa 9A), Grigorie Theodor Smarandache (clasa 11A), Constantin Valeriu Stroe (clasa 12A), Mihai Alexandru Ștefănescu (clasa 9A).

Text și foto oferite de Eduard ENACHE