Cum arată arsenalul IT al AFIR? Inteligența artificială a ajuns în agricultură!

AFIR este la dispoziția solicitanților și beneficiarilor finanțărilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică online care asigură depunerea și procesarea cererilor de finanțare, implementarea proiectelor și efectuarea plăților.

Potrivit unui comunicat oficial de presă, acest lucru este posibil datorită dezvoltării unor instrumente digitale complexe, realizate intern de către direcția IT din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) cu ajutorul soluțiilor puse la dispoziție de către Compania Microsoft.

„Sistemul informatic al AFIR permite parcurgerea tuturor etapelor procedurale, de la depunerea on-line a cererii de finanțare, la evaluarea și selectarea pentru finanțarea proiectului de investiții, la contractarea proiectului, la depunerea contestațiilor, la avizarea dosarelor de achiziții, la solicitarea de informații suplimentare și până la autorizarea cererilor de plată depuse de beneficiari.

Acest lucru se realizează prin implementarea avansată a serviciilor software Cloud Azure, ceea ce permite independența absolută a sistemului față de eventuale sincope tehnice la nivelul infrastructurii existente. Totodată, sistemul informatic utilizează semnătura electronică pe toate documentele solicitate, semnătură electronică pe care AFIR o folosește în relația cu beneficiarii săi începând cu anul 2018.

În trecut, procesul de plată se efectua pe hârtie și era „departe de a fi optimizat”. Echipa specialiștilor AFIR a petrecut luni întregi transformând acest proces într-unul complet online. Optimizarea sistemului IT în cadrul AFIR a însemnat inclusiv dezvoltarea unui mecanism de predicție pentru plăți care a fost livrat printr-o soluție combinată între mai multe tehnologii cloud (Azure Data Warehouse și Azure Machine Learning, Azure SQL și Power BI). Utilizarea unui mecanism de predicție de plată bazat pe sistemele AI (Inteligență Artificială) oferă multe îmbunătățiri, în special atunci când e vorba de precizia prognozei. În perioada în care procesul era manual, au existat erori care afectau exactitatea raportului, însă predicția bazată pe AI elimină aceste riscuri.

Ultimele dezvoltări digitale sunt și cele care au ajutat AFIR să își continue activitatea în condițiile pandemiei și a stării de urgență din acest an. Este vorba despre munca la domiciliu a unei părți semnificative din angajații Agenției, care au putut accesa fără probleme toate resursele instituției prin utilizarea VPN pentru acces remote, inclusiv utilizarea soluției Microsoft 365, care include și componente de comunicare la distanță care s-au dovedit esențiale în această perioadă. Astfel, la nivelul Agenției, a fost utilizată componenta Microsoft Teams ce permite comunicarea sigură atât între angajații AFIR, cât și cu parteneri externi în regim de audio sau video conferințe.

Pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor PNDR și pentru a evita cele câteva situații în care nu era posibilă încărcarea online a documentelor, AFIR a implementat o soluție alternativă de transmitere a documentelor bazată pe tehnologia Cloud, mai precis componenta OneDrive din suita Microsoft 365. Astfel, niciun beneficiar al unei investiții PNDR nu mai trebuie să se deplaseze la sediile structurilor teritoriale ale AFIR, eliminând un risc sanitar inerent acestei perioade deosebite pe care o traversăm.

Reamintim că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este singura instituție publică din România promovată de compania Microsoft ca exemplu de succes în utilizarea Inteligenței Artificiale (AI)”, se mai arată în comunicatul AFIR.