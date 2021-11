CONSULUL ROMÂNIEI LA BILBAO, martor la calificarea SCM Râmnicu Vâlcea în grupele European League

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Dacă în România, în ultimele jocuri, nu au mai evoluat cu public în tribune din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, vâlcencele au avut parte în Spania de susținerea publicului. Peste o sută de spectatori le-au încurajat pe elevele antrenorului Bent Dahl, iar acestea, deși le-au dat emoții vreo 40 de minute, nu i-au dezamăgit. La jocul din Spania a asistat și Marian Popescu, Consulul General al României la Bilbao. „Ne bucurăm să vă anunțăm că am fost susținuți de la fața locului de Consulul General al României la Bilbao, domnul Marian Popescu, alături de colegii dânsului din cadrul consulatului, dar și de alți aproximativ 100 de români din Spania, prezenți în tribune. Dedicăm această victorie suporterilor noștri, sponsorilor echipei, dar în special tuturor vâlcenilor care sunt alături de noi, atât la bine cât și la greu. Prin acest rezultat obținut în fața campioanei Spaniei, în lunile ianuarie și februarie ale anului 2022, vom disputa alte șase jocuri în faza grupelor EHF European League”, au scris, pe Facebook, imediat după jocul din Spania, oficialii de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Sursă foto: Facebook SCM Râmnicu Vâlcea

Se părea că urmează o repriză secundă foarte dificilă, în care Bera Bera este capabilă să «remonteze» diferența de șase goluri la care pierduse în partida tur și, implicit, să atace calificarea în grupele European League. Iar după aspectul primelor zece minute ale reprizei secunde, temerile oficialilor echipei râmnicene păreau îndreptățite. Chiar dacă mai slăbise ritmul, Bera Bera reușea să păstreze diferența de patru goluri pe care o avea din prima repriză. Însă, și în acest meci, trupa din Spania a arătat că nu are «benzină» pentru un meci de 60 de minute și că „motoarele” i se cam opresc după minutul 40. Vâlcea a profitat de erorile gazdelor, comise atât în defensivă, cât și în ofensivă. În preajma minutului 50, SCM se apropiase la două goluri diferență și devenise destul de clar că nu mai poate pierde calificarea în faza grupelor. Pentru Bera Bera miza ultimelor zece minute devenise aceea de a nu pierde și meciul retur. Planurile sportivelor din Spania nu au ieșit nici de această dată, ele «pedalând» în gol pe un final de meci în care multinaționala lui Bent Dahl a arătat mai proaspătă, dar și mai inspirată. Bera Bera s-a aflat în avantaj până în minutul 54 (scor 25-24). În minutul 55, Vâlcea a egalat, iar apoi, prin două goluri marcate de Elena Dache, a reușit să treacă în avantaj (scor 28-27, minutul 58). Gazdele s-au înecat de tot la finalul jocului (nu vă spunem precum cine că apoi ne acuzați de discriminare). Au mai avut șanse de a marca, însă nu au mai punctat. Tot vâlcencele au fost cele care înscris și ultimul gol al întâlnirii, în ultimele zeci de secunde, prin Daria Bucur. Partida s-a încheiat cu victoria echipei Primăriei Râmnicu Vâlcea, scor 29-27. În urma acestui succes de la San Sebastian, Sport Club Municipal s-a impus, la general (adică după ambele manșe), cu scorul de 63-55.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna noiembrie 2021 (154) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (195) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții noiembrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.