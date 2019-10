Anton Vladimir – regizor de teatru, film și televiziune

Advertisements

Absolvent al Academiei de Teatru şi Film (UNATC) Bucureşti (2002-2006) şi profesor asociat la UNATC Bucureşti în perioada 2010-2016, Anton Vladimir este la ora actuală unul dintre regizori de teatru, bine cotați, din România. Spectacolele sale, participante la diverse manifestări de gen, i-au adus an de an numeroase premii si invitaţii în cadrul unor workshop-uri şi festivaluri de teatru cu caracter naţional şi internaţional. Amintim aici doar câteva: 2019 – membru juriu Festivalul Buzău iubește teatrul; 2014 – Director artistic al Festivalului Național de Teatru Independent, București; 2015 – Regizor artistic al evenimentelor din Festivalul Comediei Românești (festCO) organizat de Teatrul de Comedie, cu sprijinul Primăriei Municipiului București; 2014 – Trainer la Bryanston School, Blandford Forum, Marea Britanie în proiectul „The Complete Freedom of Truth”; 2011-2014 – Director artistic și trainer la Festivalul de teatru tânăr „IdeoIdeis”, Alexandria, România (voluntariat). Un regizor complet și complex, Anton Vladimir, pe lângă activitatea de teatru și film a asigurat regia unor importante evenimente muzicale, și nu numai, a semnat lighting design, sound design și ilustrația muzicală mai multor spectacole și a făcut traducerea unor piese de teatru. Printre preocupările domniei sale regăsim șahul, hocheiul pe gheață, culturism, fitness, în cazul ultimilor două având și calitatea de antrenor.

În CV-ul regizorului Anton Vldimir este trecut faptul că în anul 2006 a avut șansa să fie asistent regie la filmul marelui regizor Francis Ford Coppola-”Youth without Youth” .

Producțiile teatrale în care și-a pus amprenta s-au jucat cu săli arhipline pe scena celor mai cunoscute teatre din ţară. Amintim aici:

2019 – Memoria apei de Shelagh Stephenson, Teatrul de Stat Constanța

2019 – Orașul nostru de Thornton Wilder, Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiul Secuiesc

2018 – Dimineața nu va mai veni de Moravetz Levente, Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiul Secuiesc

2017 – Tango de Slawomir Mrozek, Teatrul „Maria Filotti” Brăila

2015 – Când timpul nu se mișcă de Donald Marguiles, Teatrul Odeon București

2015 – Privește înapoi cu mânie de John Osborne, Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov

2015 – Directorul executiv de Stig Larsson, Teatrul de Comedie București

2007 – Bella și Cavalerul fără nume de Oliver Emanuel, Teatrul de Comedie

La invitaţia conducerii Teatrului Anton Pann, în 2019, montează la Teatrul Anton Pann din Rm Vâlcea spectacolul– D’ale carnavlului de I. L. Caragiale.

Daniela Ștefănescu