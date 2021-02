AMR trei săptămâni: tricolorele joacă la turneul preolimpic

Între 19-21 martie 2021, echipa națională de handbal feminin a României va participa la un turneu preolimpic ce va fi organizat la Podgorica, în Muntenegru. Miza acestei întreceri la care vor participa patru naționale (se va juca după sistemul «fiecare cu fiecare») este aceea de obținere a «biletelor» de participare la Jocurile Olimpice din Japonia. La acest turneu în care doar două naționale din cele patru prezente se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokio (programate în luna iulie a acestui an), tricolorele vor întâlni Muntenegru – țara-gazdă, Norvegia – campioana europeană en-titre și Kazahstan – reprezentanta federației asiatice.

Din lotul pe care noul selecționer al României, Adrian Vasile, l-a anunțat pentru acest turneu fac parte și trei handbaliste legitimate la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre portărițele Diana Ciucă și Daciana Hosu, dar și despre despre extrema Cristina Florică.

Cristina Neagu nu se sperie de forța adversarelor!

Prim-interul stânga al reprezentativei tricolore și, totodată, căpitanul echipei naționale, Cristina Neagu, este de părere că nu vor fi surprize majore în ceea ce privește jocul adversarelor noastre de la turneul din 19-21 martie 2021. Cristina Neagu a declarat că nu se teme de forța adversarelor pe care româncele le vor întâlni în cadrul acestui turneu preolimpic.

„Știm cum joacă Norvegia și Muntenegru. De obicei echipele au un sistem pe care se bazează și schimbă puține lucruri mai ales înaintea unor meciuri atât de importante. Este foarte clar că întâlnim adversari puternici. De Norvegia nu mai avem ce spune, iar în meciul cu Muntenegru, pe care noi îl considerăm decisiv pentru noi și pentru calificarea la Jocurile Olimpice, vom încerca să facem totul cât mai bine. Nu credem că jocul cu Norvegia este pierdut dinainte, în sport nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Noi încercăm să obținem victorii în fiecare zi la acel turneu preolimpic. Suntem puțini oameni din acest grup care am fost la o ediție a Jocurilor Olimpice și de aceea cred că dorința este foarte mare. Sper ca în Muntenegru să fie toate lucrurile cum trebuie, să se alinieze totul, să avem și puțin noroc și să mergem la Jocurile Olimpice. Calificarea la Tokyo ar șterge tot ce am îndurat în ultimul an și jumătate, accidentări, dureri, perioade grele, totul!”, a mărturisit Cristina Neagu.

• Sursă foto și text: SPORTSNET GROUP