Alte tragedii pe Valea Oltului! O TÂNĂRĂ A MURIT

Vineri seara, în jurul orei 21.00, pe Drumul Național 7 (Valea Oltului), în apropierea limitei dintre comunele Câineni și Racovița, s-a produs un grav accident rutier. Un autoturism înmatriculat în Spania în care se aflau cinci tineri (toți cetățeni spanioli) s-a ciocnit frontal cu o dubiță în care se aflau două persoane (cetățeni români), dar și doi cai. Mașina a fost serios avariată, toate cele cinci persoane din interiorul acestei fiind accidentate. Patru persoane (cetățeni spanioli) au fost transportați la centrul de primiri urgențe al Spitalului din Brezoi, în timp ce o tânără în vârstă de 22 de ani, a fost transportată în stare gravă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Râmnicu Vâlcea. Cetățenii români implicați în accident (cei din dubița cu caii) nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au anunțat că șoferii care conduceau cele două autovehicule nu consumaseră băuturi alcoolice.

Toți cei cinci spanioli erau foarte tineri!

Din păcate, așa cum și în alte rânduri am atras atenția prin intermediul cotidianului nostru, nu există an în care în Vâlcea să nu se petreacă cel puțin două-trei-patru tragedii de acest gen! Este vorba despre tragedii în care sunt implicați tineri, și nu unul sau doi, ci patru-cinci. Și, din păcate, unii dintre ei mor în astfel de accidente rutiere! Poate de vină este și teribilismul la volan, poate și lipsa de experiență în conducere sau, uneori, chiar simplul ghinion… soarta cum ar spune alții! Cert rămâne, din punctul nostru de vedere (și credem că nu numai), că finalizarea autostrăzii Pitești – Sibiu ar mai decongestiona traficul foarte aglomerat de pe Valea Oltului, iar numărul accidentelor ar scădea. Implicit numărul celor care își pierd viața în accidente rutiere. Însă, până atunci mai avem de așteptat!

Conform informațiilor oferite de către polițiștii vâlceni, numele și vârstele celor cinci spanioli implicați în accident sunt următoarele:

• A.A. (bărbat, 20 ani). A suferit TCF minor, durere membru inferior stâng – a fost transportat de SMURD Vâlcea la CPU Brezoi;

• A.S. (bărbat, 21 ani). A suferit politraumatisme, traumatism abdominal și traumatism coloană cervicală – a fost transportat de SMURD Brezoi la CPU Brezoi;

• B.T. (femeie, 21 ani). A suferit traumatism bazin anterior, gleznă dreaptă și torace anterior – a fost transportat de SAJ la CPU Brezoi;

• M.A. (femeie, 22 ani). A suferit traumatism stern și abdominal – a fost transportată de SAJ la UPU VL în stare gravă. Din păcate, acolo a decedat;

• M.G. (bărbat, 20 ani). A suferit traumatism de bazin și de gambă dreaptă – a fost transportat de SAJ la CPU Brezoi.

Sursă foto: ISU Vâlcea și IPJ Vâlcea