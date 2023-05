Votat! Ales! Călimănești se dovedește o destinație pentru toate anotimpurile

Email the Author

Email the Author

About Alin Tudoroiu,

• românii au pus orașul de la poalele muntelui Cozia pe o poziție fruntașă în alegerile lor pentru vacanță • drept răsplată, Primăria Călimănești lucrează intens la proiectarea, pe fonduri europene, a unui nou parc în spatele Hotelului Central Stațiunea Călimănești-Căciulata a câștigat, în urma voturilor acordate online de oamenii din toată România, un binemeritat loc doi național la categoria «Stațiuni turistice», în cadrul concursului național susținut – Destinația anului 2023 în România. Nici nu este de mirare, orașul de la poalele muntelui Cozia chiar a „atras privirile” a zeci de mii de turiști, în ultima perioadă. Așa cum spunea și primarul Florinel Constantinescu, datele statistice, de la începutul acestui an, arată cifre record, o medie de circa 17.000 de turiști lunar (date analizate în ianuarie și februarie 2023) au vizitat și s-au bucurat de bogățiile zonei. Practic lunar, cu sprijinul turiștilor, populația orașului Călimănești se dublează. Asta ajută atât operatorii comerciali din zonă, cât și administrația publică locală, care pe lângă investițiile de până acum, și-a propus amenajarea unui nou parc, din fonduri europene, în partea din spate a Hotelului Central. „Este printre puținele proiecte care se bucură de finanțare din focuri europene pentru proiectare. De obicei acest aspect era lăsat în seama autorității locale care demarau proiectul. Noi am reușit, după preluarea terenului, să obținem și finanțarea europeană pentru partea de proiectare” , a precizat Dr. Florinel Constantinescu – primarul orașului Călimănești.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597