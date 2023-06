Email the Author

Miercuri, 28 iunie 2023, la orele dimineții, profesorul Florin SMEUREANU , fost inspector școlar general în cadrul IȘJ Vâlcea în perioada 2011-2013, a trecut la cele veșnice. Vestea tristă pentru învățământul din județul nostru a fost comunicată de către reprezentanții Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal (al cărui membru Florin SMEUREANU era de mulți ani). Florin SMEUREANU a fost profesor, dar și director al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” și al fostului Liceu Tehnologic „Oltchim”. „Cu durere în suflet am primit vestea decesului fostului inspector general, Florin Smeureanu. Trupul neînsuflețit va fi depus joi, 29 iunie, la Capela Cimitirului «Sfântul Ioan» din Râmnicu Vâlcea, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, de la ora 11.00. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în liniște și pace!” , au transmis reprezentanții Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal. Sursă foto: Arhivă (imagine din anul 2013)

