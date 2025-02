VÂLCEA – DORTMUND 32-27

O primă repriză care ne face să visăm

Ce adversar preferă Rasmus Poulsen pentru sferturile EHF

Vâlcea se califică en fanfare în sferturile de finală ale EHF European League. 32-27 cu Dortmund, locul 1 în grupă asigurat și impresia că ar merita o soartă mai bună în Liga Florilor.

Într-o sală arhiplină și energizantă, prima repriză perfectă a lămurit soarta meciului cu nemțoaicele. Apărare agresivă, consolidată de o Julie Foggea aflată la cel mai bun meci al său pentru SCM. Merci, Julie. Splendoare în atac, cu viteză, încrucișări dezarmante, scheme executate perfect și goluri pe bandă rulantă. 18-10 la pauză. Nimic schimbat după. Vâlcea s-a detașat și la 10 goluri, asigurându-și un final calm, în aplauzele tuturor, chiar dacă pe final s-au primit câteva goluri „ușoare”. Felicitări tuturor pentru o performanță deosebită !

Spuneam în avancronica partidei că SCM își joacă prima din cele câteva finale până la finalul sezonului. Sferturile de finală înseamnă alte două meciuri de asemenea importanță. Încă nu mă gândesc la ultima finală, dar dacă tot am terminat „grupa leoaicelor” pe primul loc, ce-ar fi?

Au marcat pentru SCM – Nathalie Hagman 7, Anniken Wollik 5, Rebeca Necula 5, Julia Maidhof 3, Alicia Toublanc 3, Asma Elghaoui 2, Mia Zschocke 2, Alicia Gogîrlă 2, Charlotte Cholevova 2, Anamaria Bujor 1.

Antrenorul Rasmus Poulsen a declarat:

„Pentru un singur meci, din punct de vedere al pregătirii acestuia și modul în care am făcut față așteptărilor, aceasta este una dintre cele mai bune performanțe ale mele.

Simt că începem să devenim mai încrezători în interiorul echipei. Jucătoarele se simt mai confortabil cu felul în care jucăm, cu modul în care ne pregătim. Începem să vedem jucătoare care ies în evidență mental, pregătite pentru jocuri complicate. O mare diferență față de alte jocuri a fost că am avut și un portar excelent în prima repriză. Când este la 50%, totul merge bine. Pentru că, de obicei, dacă e la 30%, nu știu, poate ar fi fost 18-14 la pauză. Dar acele 20% fac diferența. Așadar, când avem totul, când toată echipa performează, iată rezultatul în prima repriză. A fost o evoluție foarte bună, pentru care felicit toată echipa noastră. Mulțumim spectatorilor, este miununat să primești atâta energie și pasiune.

La final, am încercat să schimb jucătoarele. Da, aș fi putut să pun echipa de început din nou. Poate ar fi rezolvat problema, dar acum am vrut să ofer experiență celorlalte jucătoare. Dar indiferent de cine evoluează pe moment, când avem un plan, trebuie să-l urmăm. Dar nu au urmat planul la final. Am avut un acord clar despre ce ar trebui să facem, dar nu am făcut-o. De aceea sunt supărat pe acest lucru, pentru că pentru mine este vorba despre concept și structură. Nu sunt adeptul doar a juca în siguranță și simplu. Înțeleg că oamenii au fost nemulțumiți la final, dar, din punctul meu de vedere, am pus ceva în joc pentru a obține ceva bun înapoi. Acum trebuie să fim pregătiți pentru partida de la Cisnădie, este meci greu acolo, iar Cisnădie joacă foarte bine în acest moment.

Nu contează dacă vom juca cu Brăila sau cu Thüringer. Vor fi două meciuri dificile, indiferent de ce va fi. Dar, având returul în sala noastră sperăm să fie un avantaj, deci avem nevoie de un rezultat foarte bun în primul meci. Parcă aș prefera Thuringer, pentru că este puțin trist să joci meci european contra Brăilei. Îmi place să joc cu echipe din afara țării„.

Miercuri, 19 februarie, meci important la Cisnădie, în Liga Florilor.

Foto: SCM Râmnicu Vâlcea Handbal feminin pagina FB