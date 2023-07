Tudor STAMATE, elevul de la „Peda” cu media 10 la Evaluarea Națională care face tenis de performanță și este hotărât de la vârsta 15 ani către ce domeniu profesional vrea să se îndrepte

V-am prezentat, zilele trecute, pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook a ziarului (dar și în ziarele tipărite), interviuri cu cele trei tinere din Vâlcea care au obținut medii de 10 la Examenul de Bacalaureat din acest an. Ei bine, stimați cititori, vrem să vă facem o surpriză și să vă prezentăm, aproape în premieră pentru județul nostru, câteva interviuri cu absolvenți ai clasei ai VIII-a care au obținut medii maxime la Evaluarea Națională (este drept că și alți colegi din presa locală au prezentat unele informații despre acești tineri valoroși; să nu se înțeleagă că ne asumăm merite necuvenite!).

Vi-l prezentăm pe Tudor STAMATE, elevul care a studiat la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. A reușit să obțină media 10 la Examenul de Evaluare Națională din vara acestui an. Și-a găsit timp să învețe foarte bine chiar dacă face sport de performanță (tenis de câmp) de deja un deceniu. Vă rog să vă gândiți și cât de mult înseamnă 10 ani pentru un tânăr care acum are vârsta de 15 ani! Deci, asta înseamnă că a fost constant și s-a ținut la modul serios și de această activitate sportivă în paralel cu școala.

Să vă mai spunem că este deja hotărât și ce carieră profesională ar vrea să urmeze „când va fi mare”? Da, este hotărât! Și chiar are la alegere între cariera pe care o vrea – cea de arhitect și visul de a deveni tenismen profesionist!



Tudor STAMATE: „Am optat pentru Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, profilul Științe ale naturii. Este un profil ce îmi oferă posibilitatea de a urma orice facultate”

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru ca noi și cititorii noștri să te putem cunoaște mai bine.

Numele meu este Tudor Stamate, am 15 ani și sunt pasionat de tenis, sport pe care îl practic de aproximativ 10 ani. Am încheiat de curând ciclul gimnazial la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. Pot spune că în acești ani am trăit momente frumoase alături de colegii mei, dar și de profesori. Îmi aduc aminte cu plăcere de doamna învățătoare Florica Dumitrescu, de calmul, bunătatea, dar și exigența ei și de domnul diriginte Florin Ochia, cu care am avut o comunicare perfectă de-a lungul anilor. Nu i-aș putea uita nici pe domnul Cătălin Badea, profesor de Matematică și pe doamna de Limba Română Alina Mihăilescu, contribuția acestora la formarea noastră având un rol esențial.

2.Cum te-ai descurcat în anii trecuți, în perioada în care cursurile s-au desfășurat în sistem on-line?

În anii anteriori m-am descurcat bine chiar și în perioada în care cursurile s-au desfășurat on-line, neexistând materii care să-mi creeze probleme. Deși nu agreez acest tip de studiu, pentru mine a fost o alternativă bună și nu am întâmpinat greutăți.

3.Care au fost secretele mediei maxime la Evaluarea Națională?

Nu a existat un secret anume și nici nu am avut un program strict de învățare. Am îmbinat orele de studiu cu antrenamentele de tenis, ajungând să studiez relaxat, fără să fiu stresat de examenul ce avea să urmeze.

4.La ce liceu și la ce profil îți vei continua studiile?

Am optat pentru Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, profilul Științe ale naturii. Este un profil ce îmi oferă posibilitatea de a urma orice facultate. Mă bucură faptul că mulți colegi au ales această opțiune și sper să continuăm împreună.

5.Ai vrea să ai posibilitatea de a opta pentru școală on-line în timpul liceului? 😀

Nu aș vrea. Dar în caz de necesitate, școala online rămâne o alternativă.

6.Ce profesie ți-ai dori să ai (în viitor)?

Îmi doresc să devin arhitect, deoarece este o meserie frumoasă, căutată și îmi place ideea de a construi. În același timp visez și la o carieră sportivă.

7.Unde te vezi peste 10 ani?

Vreau să termin studiile și să am propriul business.

Mulțumim, Tudor, pentru timpul acordat!

Felicitări pentru rezultatele foarte bune obținute și continuă să crezi în tine și în visurile tale! Și tu ești unul dintre tinerii de care acest județ și această țară au nevoie, AICI și nu peste hotare!