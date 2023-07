Georgiana Adelina MAZILU, eleva cu media 10 la Evaluarea Națională a învățat încă din școala generală cum se obțin marile succese în viață: „Pentru a realiza ceea ce îmi doresc trebuie să muncesc și să depun mult efort”

Continuăm să îi prezentăm pe tinerii care au obținut medii maxime la Examenul de Evaluare Națională din acest an. Astăzi vă invităm să faceți cunoștință cu Georgiana Adelina MAZILU, elevă care a studiat la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, finalizând școala generală în clasa a VIII-a A. Asemenea celorlalți elevi care au obținut medii mari la Evaluarea Națională, eleva spune că o astfel de reușită nu poate veni întâmplător, ea datorându-se unei munci (studiul, în cazul de față) continue.

De aceea, credem că nu ar fi rău ca elevii care se vor afla în anii următori în clasele gimnaziale și se vor pregăti pentru Evaluarea Națională să afle și să țină minte câteva dintre «secretele» care i-au adus elevei de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea numai note de 10 la probele examenului!

Georgiana Adelina MAZILU: „Pentru mine, sprijinul profesorilor și al părinților a contat foarte mult, în egală măsură. Fără ei nu aș fi atins acest nivel”

În rândurile de mai jos vă prezentăm interviul cu eleva de 10 de la CNIMB Râmnicu Vâlcea.

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru ca noi și cititorii noștri să te putem cunoaște mai bine.

Mă numesc Mazilu Georgiana Adelina și am absolvit gimnaziul la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”. Alături de domnul diriginte, Ochia Florin, am parcurs acești ani care au contribuit la dezvoltarea mea, în ciuda faptului că au fost numeroase obstacole și când spun asta mă refer, în primul rând, la perioada pandemică. Nu pot spune că am anumite hobby-uri, dar cel mai mult îmi place să petrec timpul cu prietenii mei.

2.Cum te-ai descurcat în anii trecuți, în perioada în care cursurile s-au desfășurat în sistem on-line?

Sistemul on-line nu m-a afectat nespus de mult, singurul lucru care m-a deranjat fiind acela că socializarea cu colegii nu mai era la fel. Am încercat dintotdeauna să devin o variantă mai bună a mea, astfel am reușit în această perioadă să mă mențin și să învăț constant. Cel mai important aspect a fost interesul profesorilor de a ne îndruma, care, în cele din urmă, a dat roade.

3.Care au fost secretele mediei maxime la Evaluarea Națională?

Ambiția și perseverența m-au făcut să-mi fixez niște idei pentru viitor, să vreau să realizez anumite lucruri. Această performanță, puțin neașteptată pot spune, a însemnat pentru mine un prim pas în realizarea marelui meu vis. Îmi doresc să merg mai departe, indiferent de obstacolele care îmi apar în cale. Pentru mine, sprijinul profesorilor și al părinților a contat foarte mult, în egală măsură. Fără ei nu aș fi atins acest nivel, de aceea mulțumirile mele se îndreaptă către ei, pentru răbdarea acordată și pentru toate sfaturile care m-au ajutat. Cred că fiecare materie în parte m-a ajutat la formarea personalității mele, să înțeleg cum să învăț și ceea ce trebuie să dezvolt mai mult.

4.La ce liceu și la ce profil îți vei continua studiile?

Nu sunt sigură de drumul pe care doresc să îl urmez din punct de vedere profesional, însă am ales să urmez profilul mate-info la CNI „Matei Basarab”, datorită diversității materiilor care urmau a fi studiate. Deși nu am putut niciodată să îmi aleg o materie preferată, m-am simțit mereu motivată și astfel am ajuns să aleg acest profil.

5.Ai vrea să ai posibilitatea de a opta pentru școală on-line în timpul liceului? 😀

Consider că perioada liceului este cea mai importantă în maturizarea unui elev, întrucât ea ne ajută din toate punctele de vedere. Momentele și experiențele trăite sunt unice și mă influențează în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, școala on-line nu ar fi potrivită pentru această etapă importantă.

6.Ce profesie ți-ai dori să ai (în viitor)?

După cum am spus, nu cred că sunt în măsură să îmi aleg acum profesia, dar cu siguranță o să aleg ceea ce mi se potrivește. Sunt sigură de faptul că voi fi dedicată pasiunilor mele și sunt optimistă cu privire la reușitele mele.

7.Unde te vezi peste 10 ani?

Peste 10 ani, mă închipui cu niște obiective precise, iar profesia aleasă să fie una făcută de plăcere. Sunt conștientă că pentru a realiza ceea ce îmi doresc trebuie să muncesc și să depun mult efort. Acest gând pe de o parte mă înspăimântă, iar pe de altă parte îmi închipui idealul pe care vreau să îl ating și mi-l impun.

Acestea au fost întrebările. Mulțumim pentru timpul acordat!

Felicitări, Adelina Georgiana, pentru rezultatele foarte bune obținute la examen și mult succes în anii de liceu!

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Conform legislației în vigoare, imaginile care însoțesc acest articol au fost publicate cu acordul părinților elevei Adelina Georgiana Mazilu (în cauză fiind vorba despre o persoană minoră).