Recent, la nivel național s-a desfășurat o campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto. „În stațiile de distribuție a carburanților pentru autovehicule sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și GPL auto, precum și recipiente butelii cu GPL pentru utilizare casnică (aragaz). Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un amestec de hidrocarburi cu volatilitate foarte ridicată, depozitat sub presiune de vapori proprie. Evaporarea acestui produs generează volume apreciabile de gaze, capabile să formeze cu aerul amestecuri explozive. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se acumulează în zonele cele mai joase ale încăperilor sau ale amplasamentelor. Limitele inferioară, respectiv superioară de formare a amestecului exploziv cu aerul sunt de 1,8 – 15 % vol. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Rezultatele vizitelor de inspecție efectuate de către inspectoratele teritoriale de muncă la nivel național, în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidențiat faptul că în activitățile mai sus menționate au fost constatate o serie de deficiențe referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor aflați în potențial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive” , se arată în comunicatul național transmis pe această temă.

