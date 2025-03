Spionii și gentilomii

Email the Author

Carbunescu Marius

Și are dreptate fostul serviciu KGB. Păi ce, ați văzut voi contracandidat al lui Putin protestând că i-a fost respinsă candidatura la comisia electorală? Ăla era mort încă dinainte să și-o depună. Și cum era să ceară socoteală comisiei dacă era mort? Morții nu protestează. Și cei care nu sunt de acord cu politica de stat, cum să se facă auziți, dacă ei vorbesc în șoaptă? Tot în surdină cad și de la etaj, când se aude întâmplător vreun murmur. Deci manifestațiile noastre foarte vocale, îmbrâncelile cu jandarmii, sunt ceva neobișnuit pentru liniștita capitală a imperiului rus. La Moscova domnește armonia. În cazul ăsta, au tot dreptul să se dea de exemplu.

