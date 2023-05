Email the Author

Email the Author

About Carbunescu Marius,

Recrudescența fenomenului terorist în școli avansează cu pași repezi și se apropie de România. În urmă cu câțiva ani vedeam la televizor cum un profesor originar de pe lângă Ploiești a stăvilit cu trupul său un masacru într-o universitate din Statele Unite, plătind cu viața și fiind declarat erou național. Strada din București pe care se află Ambasada Statelor Unite poartă numele profesorului: Liviu Librescu. Între timp, alte și alte grozăvii au umplut prima pagină a ziarelor. Atacurile în instituțiile de învățământ de peste ocean nu reprezintă nicidecum excepția, ci s-au impus ca o regulă. Spuneam atunci că astfel de atrocități au loc la ei și nu la noi din cauza accesului neîngrădit la armele de foc și a alienării tinerilor din liceele și universitățile americane. Nimic mai fals. Nu-mi închipuiam la vremea respectivă cât de aproape vom fi într-o zi ca asemenea drame să se întâmple și pe meleagurile noastre. Iată, acum se petrec la o aruncătură de băț, chiar în vecinătatea României. În ultima vreme, fenomenul a cărui origine o bănuim în Statele Unite, din cauze pe care le-am enunțat mai sus, s-a extins îngrijorător. Și nu vorbim de țări din occidentul decadent, cum le place unora să spună, ci chiar de o țară cu care avem similitudini atât din punct de vedere politic, cât și religios. Serbia a fost zguduită în aceeași săptămână de două atentate sângeroase, dintre care unul, opera unui elev de 13 ani, a făcut nu mai puțin de nouă victime într-o școală din Belgrad. Nu intrăm în amănunte, cum a fost posibil așa ceva din partea unui individ care nici măcar nu poate fi pus sub acuzare, din cauza vârstei. Mai bine ne-am pune întrebarea: ce-am putea face ca aceste lucruri oribile să nu se repete în București sau în oricare altă localitate din țară? Pentru că, fie vorba între noi, condiții favorabile există. Piața neagră de arme și droguri e mai bogată ca oricând, elevii de bani gata și le pot permite, liceele și facultățile sunt zone de trafic, evaluările psihologice se fac pe ochi frumoși. În ce măsură aceste evaluări sunt și practice, pentru depistarea unui comportament deviant, e o altă discuție la care ar trebui să ne răspundă specialiștii. Propun un test inopinat domnilor care au grijă de siguranța națională, ca la ieșirea de la cursuri, fiecare elev dintr-un liceu bucureștean să fie testat cu aparatele etilotest și drug test. S-ar putea să avem mari surprize. Un semnal de alarmă chiar a fost tras la începutul anului când unei profesoare i-a fost pus cuțitul la gât de către un elev nemulțumit că i s-a adresat cu formula arhicunoscută: „scoateți o foaie de hârtie!” Cât mai trebuie să așteptăm până se se întâmple vreo tragedie? Autoritățile statului, dincolo de răspunsul în zeflemea la greva profesorilor, au vreo strategie de prevenție a fenomenului infracțional în unitățile de învățământ? Poate au și nu știu eu. Sau, ca de atâtea ori, noi și copiii noștri suntem pe cont propriu? În ce privește educația ne-am lămurit, băgăm mâna adânc în buzunar pentru pregătiri suplimentare, dar măcar securitatea să le fie garantată adolescenților atât de ușor de dus de nas.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597