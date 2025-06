Iliuță și Nicușor, stați așa!

Email the Author

Pornesc de la analiza mediului privat în comparație cu sectorul bugetar. Oamenii de afaceri se vaită de o acută lipsă a forței de muncă. Vedem pensionari angajați la supermarket, elevi și studenți sezonieri în industria HORECA. Cum-necum reușesc să se descurce, dacă nu, aduc lucrători asiatici și africani. În București, cel puțin, străinii au monopolizat câteva domenii precum livrările de produse la domiciliu, restaurantele fast-food sau chiar construcțiile. Dar ce te faci cu munca înalt calificată? Acolo nu există soluții. Umblă companiile prin universități, încă de prin anul întâi să-i ademenească pe studenți, și tot rămân goluri imense. Asta demonstrează că avem o economie privată sănătoasă. Încă o mai avem, dacă n-o sufocăm cu biruri.

În lipsa unui guvern stabil, pe fondul negocierilor aprinse inițiate de președintele Nicușor Dan, am văzut tot felul de ieșiri în spațiul public ale unor miniștri sau prim-miniștri de ocazie care, cu verva politicii de cârciumă, știu ei ce-ar face, de unde ar tăia și pe cine ar comasa. S-a umplut țara de sfaturi avizate pentru Iliuță și Nicușor, însoțite de imprecația că dacă nu vor îndeplini întocmai, praful se va alege de țărișoară. Dacă tot e pauză competițională la fotbal, economiști sau simpli cetățeni chibițează pe maidanele politicii, trăgând de TVA într-o parte sau în alta. Mai suportați încă una, domnilor politicieni?

