La mulți ani, Râmnic, Călimănești, Orlești!

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Pe 20 mai 1388 într-un hrisov de danie pentru Mănăstirea Cozia al voievodului Mircea cel Bătrân sunt menționate localitățile Călimănești, Jiblea, Seaca, Râmnic și Orlești. Pe 20 mai 2023 orașul Călimănești sărbătorește 635 de ani de la prima sa atestare documentară. Cu această ocazie, primăria orașului, sub coordonarea primarului PNL dr. Florinel Constantinescu, îi invită pe cetățeni să participe la manifestările prin care este celebrată această aniversare. Sâmbătă, 20 mai, între 9 și 10 30 la Centrul Multifuncțional vor avea loc inaugurarea acestuia urmată de ședința festivă a Consiliului local și de prezentarea campaniei „Creștem cu energie oltenească”. Apoi de la ora 11:00, la Mănăstirea Cozia va avea loc un Te Deum, urmat de acordarea diplomei de fidelitate familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, iar la ora 13:30 va avea loc lansarea de carte „635 – Călimănești”. Cu începere de la 18:30 pe scena Teatrului de vară „Florin Zamfirescu”, din parcul central va concerta formația de pop-rock Spam, iar de la ora 19:30 va interpreta muzică populară Aurel Tămaș. În încheiere de la ora 20:30, Bosquito va avea un concert de rock latin. Duminică seară, pe aceeași scenă, de la ora 18:30, va cânta formația de folk Nu face nimic, urmat de concertul pop rock al grupului Antract și de la 20:45 de concertul pop rock susținut de formația Proconsul. La ora 22:00 manifestările se vor încheia cu un foc de artificii. Liberalii vâlceni, care susțin și organizează aceste manifestări, vor participa alături de reprezentanții lor din Parlament, din Consiliul Local și Județean. Vă invităm să participați alături de noi la manifestările aniversare! La Mulți Ani, Călimănești! La Mulți Ani, Râmnicu-Vâlcea! La Mulți Ani, Orlești!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597