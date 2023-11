Email the Author

„În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuire a animalelor, el fiind prezentat, pe 21 noiembrie 2023, instanței de judecată în vederea dispunerii măsurilor legale. Reamintim că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2006 republicată privind Protecția animalelor relele tratamente sau agresiunile împotriva animalelor se pedepsesc inclusiv cu închisoarea”, ne-au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

