Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„În perioada august – septembrie 2023, persoanele cercetate ar fi comercializat, în interes propriu sau ca intermediari, 3-CMC – un tip de drog de mare risc cunoscut sub denumirea de cristal, precum și substanțe psihoactive (dipentylone și 2 MMC), pentru 6.000 de lei la fiecare tranzacție. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate două plicuri cu urme de substanță albă, două grame de fragmente vegetale, două grindere, cinci telefoane mobile și trei SIM-uri”, au anunțat polițiștii vâlceni.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.