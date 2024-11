Proiectul SEMVA: o resursă educațională esențială pentru școlile europene – Le projet SEMVA: Une ressource éducative clé pour les écoles européennes – The SEMVA project: A key educational resource for European schools

• Educația și sportul în serviciul inovării educaționale

Proiectul „Sport și educație: aceleași valori” (SEMVA), susținut de Erasmus+, propune o metodă

inovatoare și atractivă de predare a valorilor civice, europene și de mediu. Prin integrarea

jocurilor de evadare în practicile educaționale, acesta oferă profesorilor o abordare concretă și

captivantă pentru a încuraja învățarea.

Un ghid didactic în trei volume

În centrul proiectului se află în prezent elaborarea unui ghid didactic în trei volume. Acest ghid

va fi o resursă cuprinzătoare și evolutivă pentru comunitatea educațională, reunind instrumente

practice, analize și scenarii detaliate pentru exploatarea întregului potențial al jocurilor de

evadare.

Volumul 1: Competențele-cheie europene și implementarea lor în programele școlare din

Franța și România (disponibil acum).

Acest prim volum, prezentat în acest articol, oferă o analiză aprofundată a competențelor-cheie

definite de Uniunea Europeană și explică modul în care acestea sunt integrate în sistemele

educaționale din Franța și România. Acesta explorează fundamentele educaționale pe care se

bazează proiectul SEMVA.

Volumul 2: Cadrul educațional SEMVA Escapes Games (urmează să fie publicat în 2025).

Acest volum va descrie în detaliu metodologia și principiile pedagogice care stau la baza

utilizării jocurilor de evadare ca instrumente educaționale. Acesta va oferi o bază teoretică

pentru înțelegerea impactului lor asupra învățării.

Volumul 3: Jocuri SEMVA Escapes: fișe de activități, cartonașe de joc și sfaturi practice (va fi

publicat în 2025).

Acest volum va conține resurse care pot fi utilizate direct: fișe de lucru gata de utilizare, fișe de

joc și sfaturi practice privind modul de punere în aplicare a jocurilor de evadare în diferite

contexte școlare.

Accent pe volumul 1: fundamentele educației europene

Acest prim volum este o introducere esențială la proiectul SEMVA, stabilind legătura dintre

competențele-cheie europene și aplicarea lor în sistemele de învățământ. În Franța, acest lucru

necesită o bază comună de cunostinte şi cultură , în timp ce în România, programele școlare

trebuie să fie revizuite pentru a încorpora aceste abordări.

O resursă în continuă evoluție

Ghidul didactic SEMVA, în ansamblul său, se dorește a fi un instrument evolutiv care va sprijini

profesorii în fiecare etapă a proiectului. În timp ce volumul 1 stabilește cadrul teoretic,

următoarele două volume vor oferi modalități concrete de aplicare a acestor concepte în clasă.

Publicarea volumelor 2 și 3 în 2025 va marca un pas decisiv pentru a permite comunității

educaționale să beneficieze pe deplin de această metodă inovatoare.

Concluzie

Acest articol prezintă volumul 1 al ghidului SEMVA, piatra de temelie a proiectului. Volumele 2 și

3, planificate pentru 2025, vor completa această resursă și vor face din ea un instrument-cheie

în educația europeană. Prin aceste volume, SEMVA se afirmă ca un proiect de avangardă,

îmbogățind educația prin joc, sport și valori universale



Le projet SEMVA : Une ressource éducative clé pour les écoles européennes

L’éducation et le sport au service de l’innovation pédagogique

Le projet „Sport et Éducation : Mêmes Valeurs” (SEMVA), soutenu par Erasmus+, propose une méthode innovante et engageante pour enseigner des valeurs citoyennes, européennes et environnementales. En intégrant des escapes games dans les pratiques éducatives, il offre aux enseignants une approche concrète et captivante pour favoriser les apprentissages.

Un guide pédagogique en trois volumes

Au cœur du projet, un guide pédagogique structuré en trois tomes est en cours de production. Ce guide constituera une ressource complète et évolutive pour la communauté éducative, rassemblant des outils pratiques, des analyses et des scénarios détaillés pour exploiter tout le potentiel des escapes games.

Tome 1 : Les compétences clés européennes et leur mise en œuvre dans les programmes scolaires français et roumain (disponible dès maintenant).

Ce premier volume, présenté dans cet article, offre une analyse approfondie des compétences clés définies par l’Union européenne et explique comment elles sont intégrées dans les systèmes éducatifs français et roumain. Il explore les fondements éducatifs sur lesquels repose le projet SEMVA.

Tome 2 : Le cadre pédagogique des Escapes Games de SEMVA (à paraître en 2025).

Ce tome décrira en détail la méthodologie et les principes pédagogiques qui sous-tendent l’utilisation des escapes games comme outils éducatifs. Il fournira des bases théoriques pour comprendre leur impact sur les apprentissages.

Tome 3 : Les Escapes Games de SEMVA : fiches d’activités, cartes de jeux et conseils pratiques (à paraître en 2025).

Ce volume contiendra des ressources directement utilisables : des fiches prêtes à l’emploi, des cartes de jeux et des conseils pratiques pour mettre en œuvre les escapes games dans différents contextes scolaires.

Un focus sur le Tome 1 : les bases d’une éducation européenne

Ce premier tome constitue une introduction essentielle au projet SEMVA, en établissant le lien entre les compétences clés européennes et leur application dans les systèmes éducatifs. En France, cela passe par le socle commun de connaissances et de culture, tandis qu’en Roumanie, une refonte des programmes scolaires s’avère nécessaire pour intégrer ces approches.

Une ressource en constante évolution

Le guide pédagogique SEMVA, dans son ensemble, se veut un outil évolutif qui accompagnera les enseignants à chaque étape du projet. Si le Tome 1 établit le cadre théorique, les deux tomes suivants fourniront les moyens concrets pour appliquer ces concepts en classe. La sortie des Tomes 2 et 3 en 2025 marquera une étape décisive pour permettre à la communauté éducative de bénéficier pleinement de cette méthode innovante.

Conclusion

Cet article met en lumière le Tome 1 du guide SEMVA, qui constitue la pierre angulaire du projet. Les Tomes 2 et 3, prévus pour 2025, viendront compléter cette ressource pour en faire un outil clé de l’éducation européenne. À travers ces volumes, SEMVA s’impose comme un projet avant-gardiste, enrichissant l’enseignement par le jeu, le sport et les valeurs universelles.

The SEMVA project: A key educational resource for European schools

Education and sport at the service of educational innovation

The „Sport and Education: Same Values” (SEMVA) project, supported by Erasmus+, proposes an innovative and engaging method for teaching civic, European and environmental values. By integrating escapade games into educational practices, it offers teachers a concrete and captivating approach to encourage learning.

A three-volume teaching guide

At the heart of the project, a three-volume teaching guide is currently being produced. This guide will be a comprehensive and evolving resource for the educational community, bringing together practical tools, analyses and detailed scenarios to exploit the full potential of escapist games.

Volume 1: European key competences and their implementation in the French and Romanian school curricula (available now).

This first volume, presented in this article, offers an in-depth analysis of the key competences defined by the European Union and explains how they are integrated into the French and Romanian education systems. It explores the educational foundations on which the SEMVA project is based.

Volume 2: The SEMVA Escapes Games educational framework (to be published in 2025).

This volume will describe in detail the methodology and pedagogical principles underlying the use of escapade games as educational tools. It will provide a theoretical basis for understanding their impact on learning.

Volume 3: SEMVA Escapes Games: activity sheets, game cards and practical advice (to be published in 2025).

This volume will contain resources that can be used directly: ready-to-use worksheets, game cards and practical advice for implementing escapist games in different school contexts.

A focus on Volume 1: the foundations of European education

This first volume is an essential introduction to the SEMVA project, establishing the link between European key competences and their application in education systems. In France, this involves the socle commun de connaissances et de culture, while in Romania, school curricula need to be overhauled to incorporate these approaches.

A constantly evolving resource

The SEMVA teaching guide as a whole is intended to be an evolving tool that will support teachers at every stage of the project. While Volume 1 establishes the theoretical framework, the following two volumes will provide concrete ways of applying these concepts in the classroom. The publication of Volumes 2 and 3 in 2025 will mark a decisive step towards enabling the educational community to benefit fully from this innovative method.

Conclusion

This article highlights Volume 1 of the SEMVA guide, the cornerstone of the project. Volumes 2 and 3, planned for 2025, will complete this resource and make it a key tool in European education. Through these volumes, SEMVA is establishing itself as an avant-garde project, enriching education through play, sport and universal values.