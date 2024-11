Gabriel Săndulescu transmite de la Euro 2024: DEBUTUL HANDBALISTELOR, ROMÂNIA-CEHIA, DE LA ORA 19!

Pare că Debrecen așteaptă cu mai mare interes inaugurarea Târgului de Crăciun, care se va întâmpla astăzi. Altfel nu se explică faptul că, marți seară, Főnix Arena a fost pe jumătate goală la partida Ungaria-Turcia, prima din turul preliminar, care a debutat serile de la Debrecen. Surprinzător totuși pentru o națiune conectată puternic la valori handbalistice și naționaliste. Gazdele au câștigat cu 30-24, dar turcoaicele , antrenate de Costică Buceschi, s-au ținut bine pe teren. Tehnicianul român a lăudat, la finalul partidei, jocul echipei sale, menționând că „Suntem în regulă cu diferența de scor, le-am zis fetelor că este bine și să continue la fel. Obiectivul nostru aici va fi întâlnirea cu Macedonia de Nord, o echipă apropiată de valoarea noastră”. Buceschi a mai spus, între altele, că „M-am întâlnit cu jucătoarele române, le-am încurajat. Au nevoie de un rezultat bun aici, pentru că handbalul românesc merge către nicăieri, rezultatele de la baza piramidei dovedind că direcția este greșită”.

Așadar, România joacă astăzi primul meci din grupa B, de la orele 1900. Cum bine se știe, adversară va fi Cehia, cu Bent Dahl, fostul antrenor al SCM Râmnicu Vâlcea, în calitate de principal.

Am fost prezent la conferințele de presă ale celor două echipe, susținute ieri, în locuri diferite. Un optimism măsurat a străbătut declarațiile ambilor antrenori.

Bent Dahl a pedalat pe spiritul de grup „Dacă ne uităm la ultimii doi ani, la Campionatul Mondial de anul trecut, cred că noi suntem favoriți, dar nu clar favoriți. Totuși, Cehia reprezintă încă o echipă mică, nu uitați că multe din jucătoarele cehe joacă în Mol Liga, ceea nu este același lucru cu România. Este adevărat, avem două jucătoare de top, Marketa Jerabkova și Veronica Mala, dar în spatele lor sunt jucătoare tinere, cu viitorul înainte, dar fără mare experiență. Ok, adăugați-o și pe Charlotte Cholevova, desigur, la un nivel bun în acest moment. Eu zic că dacă vom fi la fel cum am arătat în Golden League, vom câștiga. Grupa noastră este una din cele mai echilibrate, în care orice echipă poate merge mai departe sau poate fi eliminată. Noi ne bazăm pe un contex de echipă excelent, atmosfera perfectă, fiecare jucătoare știe ce are de făcut, vorbesc mult între ele și se ajută una pe cealaltă”. Totuși, să remarcăm că cehoaicele nu traversează o formă sportivă remarcabilă, două egaluri cu Portugalia și Angola în ultimele amicale.