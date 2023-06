Email the Author

În cadrul reuniunii au fost analizate țintele și jaloanele care trebuie îndeplinite pentru depunerea cererilor de plată 3 și 4, precum și progresele făcute pentru actualizarea PNRR, prin includerea capitolului RePowerEU. Prim-ministrul a solicitat respectarea termenelor asumate de ministere și Guvern pentru realizarea reformelor și implementarea investițiilor. „Acest Guvern este despre reforme și economie. Vestea bună primită de la Comisia Europeană, care a aprobat evaluarea preliminară parțial pozitivă a celei de a doua cereri de plată, ne încurajează și ne responsabilizează să mergem mai departe. Și vom continua obiectivele noastre curajoase. Reforma sistemului public de pensii este unul dintre acestea. Ceea ce am început în Parlament, eliminarea pensiilor speciale pentru senatori și deputați, vom continua în următoarea perioadă pentru a închide cât mai repede acest capitol, așa cum românii așteaptă, în mod firesc, de la Guvern și de la coaliția de guvernare” , a precizat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

