PNRR, Componenta 5, finalizare proiect eficientizare energetică…nr. 5, firește, la «Școala nr. 5»

Încă o unitate școlară din Râmnic a finalizat procesul de eficientizare energetică în baza unui proiect cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – „Valul Renovării”. Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” (fosta Școală nr. 5) a încheiat un proces complex de modernizare ce a vizat atât clădirea școlară, cât și sala de sport, principale lucrări constând în izolarea termică a fațadelor vitrate și nevitrate, a soclului și a planșeului de peste ultimul nivel, montarea de sisteme alternative de producere a energiei, înlocuirea sistemului de iluminat, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a celui de furnizare a apei calde. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 9 mil. lei, finanțare nerambursabilă obținută prin PNRR. Unitatea școlară cu 650 de elevi este cea de-a cincea la care au fost finalizate astfel de lucrări (după Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”, Grădinița Traian, Școala Gimnazială nr. 14 – Ostroveni și Școala Colonie), la alte cinci imobile școlare (Colegiul Energetic, Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Grădinița Cozia și Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae”) lucrările urmând să se încheie până la data de 31 iulie 2026.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a accesat prin Planul Național de Redresare și Reziliență finanțări nerambursabile pentru eficientizarea energetică a 10 imobile școlare, dar și a 11 blocuri de locuințe și a trei clădiri publice.