„În cursul zilei de 19 decembrie 2023, cele două persoane au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea în vederea luării unei măsuri legale. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru documentarea întregii activități infracționale a celor doi bărbați”, ne-au mai anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

„În fapt, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în perioada 8-11 decembrie 2023, persoane necunoscute ar fi sustras instalația electrică de la o locuință aflată în construcție, din localitatea Vlădești. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de polițiști, în cursul zilei de 18 decembrie 2023, au fost identificați doi tineri, din localitate, bănuiți de comiterea faptei. Ei au fost conduși la audieri, iar, în urma probatoriului administrat, polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj”, ne-au informat polițiștii vâlceni.

În data de 18 decembrie 2023, polițiștii din comuna Vlădești, împreună cu cei de la Poliția orașului Băile Olănești au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri, cu vârstele de 21 și 23 de ani, ambii domiciliați în Vlădești. Ei au fost reținuți sub aspectul săvârşirii infracțiunii de furt calificat.

