Peste 50 de persoane descoperite, de ITM Vâlcea, muncind «la negru»

Luna octombrie a dat de furcă inspectorilor ITM Vâlcea, din departamentul «Relații de Muncă». În urma controalelor efectuate, la agenții economici din Vâlcea, au descoperit persoane care lucrau la negru aproape cât toate lunile trecute la un loc. Iar valoarea amenzilor a fost pe măsură. Așadar, în luna octombrie 2025, Compartimentul Relaţii de Muncă a efectuat 107 controale, fiind dispuse 306 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.

Au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 10 avertismente şi 15 amenzi în valoare de 376.500 lei.

În timpul controalelor, au fost identificate 52 persoane în situații de muncă nedeclarată, din care:

– 51 persoane fiind primite la muncă fară încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– 1 persoană primită la muncă fară transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul general de evidență a salariaților.

Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati, in conformitate cu prevederile legale, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 340.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:

– cazuri de muncă nedeclarată;

– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;

– neplata drepturilor salariale;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neplata orelor suplimentare;

– neplata orelor de noapte.