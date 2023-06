PERLA COROANEI, gata de măritiș

Una din ultimele perle ale coroanei economiei naționale, Hidroelectrica, se pregătește de vânzare. Procedura se desfășoară chiar în aceste zile, la Bursa de Valori București, sub forma unei oferte publice inițiale (IPO). Consider că interesul este maxim și în județul nostru, având în vedere că deținem unele dintre principalele exploatări hidroenergetice la nivel național, atât pe râul Lotru, cât mai ales pe râul Olt.

Practic, orice cetățean român care are ceva economii la saltea poate deveni acționar la una din cele mai valoroase companii din energie, o companie care s-a învățat cu profiturile spectaculoase și distribuie dividende an de an. Cei care acuză guvernarea că lasă să iasă profiturile din țară, acum au prilejul să facă ceva, să devină acționari. Investiția poate fi considerată una pe termen lung, întrucât statul hrăpăreț e orientat mai degrabă spre distribuirea de dividende la companiile unde deține controlul, pentru a-și finanța deficitul bugetar, decât spre reinvestirea profitului. Astfel, un pachet de acțiuni H2O poate aduce un venit anual de ±10% din dividende, cu mult peste dobânda bancară. Dar, în același timp, poate fi și o investiție pe termen scurt. Dacă estimările se confirmă și oferta va fi suprasubscrisă, pentru că deja suscită un interes uriaș, înseamnă că fiecare acționar va primi doar un procent din acțiunile pentru care a subscris, restul banilor reîntorcându-i-se în cont. În consecință, în primele zile de tranzacționare după data de 12 iulie 2023, se va înregistra o presiune la cumpărare din partea celor care vor dori să-și reîntregească portofoliile cu banii rămași. Altfel spus, va fi o pâine de mâncat și pentru speculatori, pentru că prețul va crește.

Pentru investitori aceasta este o șansă rară, de neratat, și mulți dintre ei și-au pregătit din timp disponibilitățile bănești. Cei care se hotărăsc pe ultima sută de metri trebuie să cunoască și alte amănunte. Fondul Proprietatea scoate la vânzare acțiuni în valoare de aproape 9 miliarde de lei, din care 15% sunt alocate pe tranșa micilor investitori, la prețul de 112 lei/acțiune. Deși aceștia beneficiază de un discount de preț de 3%, în primele cinci zile ale ofertei, diferențele respective se întorc în cont la sfârșitul subscrierii. Astfel, pentru a putea subscrie, un investitor trebuie să dețină în cont suma minimă de 5.600 lei, echivalentul a 50 de acțiuni la prețul de 112 lei/acțiune. Prețul final al ofertei nu este însă fix, urmând a fi stabilit de tranșa investitorilor instituționali care au dreptul să subscrie în intervalul 94-112 lei. De pildă, dacă cererea se întâlnește cu oferta la 100 lei/acțiune, diferența de preț va fi returnată în contul micilor investitori la sfârșitul subscrierii, în 4 iulie 2023. Investitorii de retail pot subscrie în unităţile BCR, BRD, BT Capital Partners S.A. şi ale Băncii Transilvania, Swiss Capital, precum și pe platformele de tranzacționare online, între care cea mai cunoscută este Tradeville.

Să mai spunem și de emulația ce se înregistrează în aceste zile la Bursa de Valori București, numărul tranzacțiilor crescând spectaculos. Culoarea este roșie, adică indicele pieței se află în teritoriul negativ, ceea ce înseamnă că mulți clienți își vând portofoliile pentru a face rost de bani, cel mai probabil cu scopul de a achiziționa acțiunile Hidroelectrica. Scăderile sunt conjuncturale, ceea ce presupune că revenirile vor fi la fel de abrupte, odată ce se vor debloca bani în piață. Sunt speranțe îndreptățite ca listarea Hidroelectrica să aducă mai multă lichiditate la Bursa de Valori București și, astfel, bursa noastră să întreacă alte burse regionale. După cum se știe, banii aduc după sine alți bani, încât proverbul românesc „ban la ban trage” nu e lipsit de tâlc.